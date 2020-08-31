Вчені не змогли виявити ВІЛ в організмі жінки, яка була інфікована в 1992 році. Випадки, коли ВІЛ-інфекція не прогресує роками та десятиліттями, відомі науці давно.

У новому дослідженні взяли участь десятки людей, в яких не прогресувала інфекція. Щоб виявити резервуари ВІЛ в їх організмах, вчені скористалися новим методом секвенування геному вірусу. Свої висновки вони опублікували в Nature.

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Найцікавішим висновком стало те, що в однієї з учасниць дослідження не вдалося виявити вірус в організмі навіть після перевірки 1,5 мільярда мононуклеарних клітин крові. Вчені припускають, що цей випадок може виявитися першим одужанням від ВІЛ без ліків і операцій.

ВІЛ без прогресування

Жінка, яка може виявитися першою людиною, що вилікувався від ВІЛ-інфекції без ліків, давно відома вченим. Це 66-річна Лоурін Уілленберг (Loreen Willenberg) з Каліфорнії, вже брала участь у багатьох дослідженнях.

У решти 63 учасників дослідження, в яких також не прогресувала інфекція без ліків, вчені виявили в організмі ВІЛ, здатний до розмноження. Таку відсутність прогресу хвороби при наявності вірусу вчені називають "функціональним лікуванням".

Науковці вважають, що отримані ними результати дають надію не тільки непрогресорам. Існує ймовірність, що деяка кількість людей, які отримують антиретровірусну терапію, зможуть припинити лікування.

Повне знищення ВІЛ

Раніше повного знищення ВІЛ в організмі людини лікарям вдавалося досягти тільки після трансплантації кісткового мозку людей з мутацією, яка робить організм несприйнятливим до ВІЛ. Цей метод лікування може мати вкрай обмежене застосування.