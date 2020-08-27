Вчені з США розробили препарат, який запобігає зараженню ВІЛ клітинами. Ліки створені на основі пептидів й можуть стати основою для вакцини проти ВІЛ.

Вчені виявили, що препарат на основі пептидів зупиняє інфікування після разового введення. пише ZME SCINCE.

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ВІЛ – що це? Це ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Імунітет людини стає ослабленим.

Для підтримки організму людей, які живуть з ВІЛ, існує антиретровірусна терапія cAR, а також препарати, які не дозволяють носіям ВІЛ передати його своїм статевим партнерам. До недоліків cART відносять її високу ціну і необхідність щоденного прийому таблетки.

Новий же препарат діє після одноразового введення.

Як зробили відкриття

Вчені ввели препарат CPT31 здоровим макакам, а після декількох днів піддали їх гібридній формі ВІЛ. Навіть попри велику дозу, інфікування не відбулося.

У другому експерименті вчені ввели CPT31 мавпам, вже зараженим гібридним вірусом. Через 30 днів ліки значно скоротили присутність інфекції в крові без серйозних побічних ефектів. Але через два-три тижні вірус повернувся.

Наразі вчені хочуть розробити довговічну версію препарату.