Ученые из США разработали препарат, который предотвращает заражение ВИЧ клетками. Лекарство создано на основе пептидов и может стать основой для вакцины против ВИЧ.

Ученые обнаружили, что препарат на основе пептидов останавливает инфицирование после разового введения, пишет ZME SCINCE.

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ВИЧ – что это? Это ретровирус, который влияет на ДНК, а также на нервную систему. Инфекция убивает клетки человеческой иммунной системы. В результате больной страдает от всех бактерий вокруг, даже самых незначительных. Иммунитет человека становится ослабленным.

Для поддержания организма людей, живущих с ВИЧ, существует антиретровирусная терапия cAR, а также препараты, которые не позволяют носителям ВИЧ передать его своим половым партнерам. К недостаткам cART относят высокую цену и необходимость ежедневного приема.

Новый же препарат действует после однократного введения.

Как сделали открытие

Ученые ввели препарат CPT31 здоровым макакам, а после нескольких дней подвергли их гибридной форме ВИЧ. Даже несмотря на большую дозу, инфицирования не произошло.

Во втором эксперименте ученые ввели CPT31 обезьянам, уже зараженным гибридным вирусом. Через 30 дней лекарства значительно сократили присутствие инфекции в крови без серьезных побочных эффектов. Но через две-три недели вирус вернулся.

Сейчас ученые хотят разработать долговечную версию препарата.