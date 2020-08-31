Ученые не смогли обнаружить ВИЧ в организме женщины, которая была инфицирована в 1992 году. Случаи, когда ВИЧ-инфекция не прогрессирует годами и десятилетиями, известны науке давно.

В новом исследовании приняли участие десятки людей, в которых не прогрессировала инфекция. Чтобы выявить резервуары ВИЧ в их организмах, ученые воспользовались новым методом секвенирования генома вируса. Свои выводы они опубликовали в Nature.

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Самым интересным выводом стало то, что в одной из участниц исследования не удалось обнаружить вирус в организме даже после проверки 1,5 миллиарда мононуклеарных клеток крови. Ученые предполагают, что этот случай может оказаться первым выздоровлением от ВИЧ без лекарств и операций.

ВИЧ без прогрессирования

Женщина, которая может оказаться первым человеком, что вылечился от ВИЧ-инфекции без лекарств, давно известна ученым. Это 66-летняя Лорен Уилленберг (Loreen Willenberg) из Калифорнии, которая уже участвовала во многих исследованиях.

В остальных 63 участников исследования, в которых тоже не прогрессировала инфекция без лекарств, ученые обнаружили в организме ВИЧ, способный к размножению. Такое отсутствие прогресса болезни при наличии вируса ученые называют "функциональным лечением".

Ученые считают, что полученные ими результаты дают надежду не только непрогрессорам. Существует вероятность, что некоторое количество людей, получающих антиретровирусную терапию, смогут прекратить лечение.

Полное уничтожение ВИЧ

Ранее полного уничтожения ВИЧ в организме человека врачам удавалось достичь только после трансплантации костного мозга людей с мутацией, которая делает организм невосприимчивым к ВИЧ. Этот метод лечения может иметь крайне ограниченное применение.