У первого мужчины, который вылечился от ВИЧ, нашли рак последней стадии
У американца Тимоти Рея Брауна, ставшего первым человеком в мире, которого вылечили от ВИЧ, обнаружили рак в последней стадии.
Об этом сам мужчина рассказал в интервью Associated Press.
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Я все еще рад, что это было у меня. Это открыло двери, которых раньше не было, и вдохновило ученых работать больше, чтобы найти лекарства, которые, по мнению многих, невозможны,
– сказал Браун о своей трансплантации.
У Брауна, также известного как "берлинский пациент", обнаружили ВИЧ в 1997 году, когда он работал переводчиком в Германии. В 2006 году у него диагностировали лейкемию. Через год Брауну пересадили костный мозг, что позволило излечиться от ВИЧ.
Мужчина, который первым выздоровел от ВИЧ / Фото Associated Press
С тех пор он больше не обнаруживал у себя ВИЧ, но в 2019 году у Брауна обнаружили рецидив рака крови, а сейчас болезнь распространилась по всему организму.
Другие случаи выздоровления от ВИЧ
Сейчас известно только о двух людях, которые полностью излечились от ВИЧ. Второй, "лондонский пациент" Адам Кастильехо, прошел аналогичную операцию по пересадке костного мозга в 2016 году.
Также в конце 2019 года сообщили о третьем пациенте, но ученые еще не опубликовали окончательных выводов.