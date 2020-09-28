У американца Тимоти Рея Брауна, ставшего первым человеком в мире, которого вылечили от ВИЧ, обнаружили рак в последней стадии.

Об этом сам мужчина рассказал в интервью Associated Press.

Также на тему: Организм женщины самостоятельно поборол ВИЧ

Я все еще рад, что это было у меня. Это открыло двери, которых раньше не было, и вдохновило ученых работать больше, чтобы найти лекарства, которые, по мнению многих, невозможны,

– сказал Браун о своей трансплантации.

У Брауна, также известного как "берлинский пациент", обнаружили ВИЧ в 1997 году, когда он работал переводчиком в Германии. В 2006 году у него диагностировали лейкемию. Через год Брауну пересадили костный мозг, что позволило излечиться от ВИЧ.



Мужчина, который первым выздоровел от ВИЧ / Фото Associated Press

С тех пор он больше не обнаруживал у себя ВИЧ, но в 2019 году у Брауна обнаружили рецидив рака крови, а сейчас болезнь распространилась по всему организму.

Другие случаи выздоровления от ВИЧ

Сейчас известно только о двух людях, которые полностью излечились от ВИЧ. Второй, "лондонский пациент" Адам Кастильехо, прошел аналогичную операцию по пересадке костного мозга в 2016 году.

Также в конце 2019 года сообщили о третьем пациенте, но ученые еще не опубликовали окончательных выводов.