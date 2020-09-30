Первый в мире мужчина, который вылечился от ВИЧ, американец Тимоти Рэй Браун умер от лейкемии.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

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С прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15.10 рядом со мной и со своими друзьями,

– написал его партнер Тим Гофген.

Он описал последние годы мужчины и рассказал о сотрудничестве с исследователями ВИЧ, врачами и активистами.

"Я счастлив, что мы разделили жизнь вместе, но я разбит, что мой герой сейчас ушел. Тим был милейшим человеком в мире. Дух Тима жить дальше, а любовь и поддержка семьи и друзей помогут мне в самое сложное время. Теперь ты мой ангел. Я люблю тебя вечно, Тим", – сказал Тим Гофген.



Браун со своим партнером Тимом Гофманом / Фото из соцсетей

История болезни "берлинского пациента"

У Брауна в 2006 году обнаружили лейкемию, через год он прошел две трансплантации костного мозга в Берлине и получил иммунитет к ВИЧ.

Рецидив рака крови у него обнаружили в 2019 году, он распространился по всему организму. Браун не жалел, что ему сделали пересадку костного мозга и заявлял, что это дало толчок в дальнейшем работать над лечением ВИЧ.

Другие случаи выздоровления от ВИЧ

Сейчас известно только о двух людях, которые полностью вылечились от ВИЧ. Второй, "лондонский пациент" Адам Кастильехо, прошел аналогичную операцию по пересадке костного мозга в 2016 году.

Также в конце 2019 года сообщили о третьем пациенте, но ученые еще не опубликовали окончательные выводы.