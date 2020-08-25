Вчені з Гонконзького університету вперше підтвердили випадок повторного інфікування коронавірусом. Мовиться про 33-річного чоловіка, у якого виявили COVID-19 вдруге за 4,5 місяці.

Перший раз перебіг захворювання супроводжувався легкими симптомами, як пише The New York Times, а під час другого симптомів немає взагалі.

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Але коронавірус у чоловіка таки виявили, причому інший штам – який циркулює в Іспанії, звідки інфікований нещодавно повернувся.

Інформація про повторне інфікування коронавірусом у тих чи інших людей була й раніше, однак жоден з тих випадків не мав підтвердження ґрунтовними дослідженнями.

Тепер дослідники висловили занепокоєння, адже:

По-перше, вже є причини припускати, що імунітет до коронавірусу триває лише кілька місяців (раніше фахівці сподівалися, що вірус, що викликає COVID-19 буде схожим на SARS і MERS, до яких людина здатна виробляти імунітет на декілька років).

По-друге, імунітет людини під час повторного інфікування може спрацювати та не дозволити серйозно захворіти, однак ця людина буде джерелом інфекції та загрозою для інших.

Усе це своєю чергою суттєво впливає на процес розробки вакцин, у якому доведеться враховувати нові дані (наразі у світі розробляють приблизно 100 вакцин від коронавірусу, та поки що жодна не має доведеної ефективності).

Адже вакцинування мало б гарантувати людині уникнення як захворювання, так і повторного інфікування.

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Додамо, що відповідне дослідження вчені з Гонконзького університету невдовзі опублікують у журналі Clinical Infectious Diseases. Питання потребує ретельніших досліджень, адже наразі геть не зрозуміло, як часто люди можуть повторно інфікуватися та за який час після першого інфікування.