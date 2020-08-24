Помічник глави ВООЗ зі стратегічних ініціатив Раньєрі Ґуерри заявив, що другої хвилі пандемії коронавірусної інфекції можна уникнути завдяки медпрацівникам.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал українського МОЗ "Коронавірус_інфо".

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Ґуерра заявив, що медики стали виявляти більше хворих, тому що швидше і краще діагностують захворювання.

Крім того, помічник глави ВООЗ зі стратегічних ініціатив додав, що наразі інфекцію найбільше поширюють ті, у кого COVID-19 протікає безсимптомно.

Відтак при появі навіть незначних симптомів захворювання, як рекомендують у МОЗ, одразу звертайтеся до сімейного лікаря.

Коронавірус серед українських медиків

COVID-19 серед медиків реєструють щодня. Зокрема, за минулу добу COVID-19 підтвердили у 86 медпрацівників.

Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 10 541 медичного працівника, натомість понад 7,2 тисячі з них одужали. Відомо про щонайменше 60 летальних випадків серед медиків.