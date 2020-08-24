В Чернівецькій обласній лікарні наразі перебувають 78 хворих з коронавірусом, шестеро із них – у важкому стані.

Про це розповіла лікарка-інфекціоністка медзакладу Ольга Кобевко на своїй сторінці в фейсбуці.

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Ольга Кобевко працює з хворими на коронавірус у "червоній" зоні. Вона обурюється тим, що в регіоні масово ігнорують карантин.

У нас шість критичних пацієнтів і лише чотири точки кисню. Водночас відбуваються мітинги людей, які працюють на ринках та у ресторанах за те, щоби їх не закривати,

– повідомляє Кобевко.

Вона пояснила, що медична система має бути забезпечена у повному обсязі. Однак у лікарні зовсім інакше, адже там навіть недостатньо кисню.

"Сьогодні ми мали втрати. Помер дуже молодий пацієнт – 32 роки. Кожен повинен спочатку задуматися про дурниці, які ви читаєте, що коронавірус є легким, чи навіть, що його не існує", – приголомшила інфекціоністка.

Ольга Кобевко заявила, що у країні потрібен не лише карантин, але й суворий контроль за дотриманням обмежувальних заходів.

Крім того, вона додала, що місць для хворих з коронавірусом стає все менше, а ситуація із наповненістю у Чернівецькій обласній лікарні наближається до квітневого піку, коли там було 90 пацієнтів.

Лише одне вільне місце у реанімації. Ми у шоковому стані, боїмося, щоби не довелося визначатися, кому це місце віддати. Жахливі речі,

– шокувала лікарка.