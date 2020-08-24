Мы в шоковом состоянии, боимся, – инфекционистка из Черновцов рассказала о ситуации с COVID-19
В Черновицкой областной больнице сейчас находятся 78 больных с коронавирусом, шестеро из них – в тяжелом состоянии.
Об этом рассказала врач-инфекционистка медучреждения Ольга Кобевко на своей странице в фейсбуке.
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Ольга Кобевко работает с больными коронавирусом в "красной" зоне. Она возмущается тем, что в регионе массово игнорируют карантин.
У нас шесть критических пациентов и только четыре точки кислорода. В то же время проходят митинги людей, которые работают на рынках и в ресторанах из-за того, чтобы их не закрывать,
– сообщает Кобевко.
Она объяснила, что медицинская система должна быть обеспечена в полном объеме. Однако в больнице совсем иначе, так как там даже недостаточно кислорода.
"Сегодня мы имели потери. Умер очень молодой пациент – 32 года. Каждый должен сначала задуматься о глупостях, которые Вы читаете, что коронавирус является легким, или даже, что его не существует", – скахала инфекционистка.
Ольга Кобевко заявила, что в стране нужен не только карантин, но и строгий контроль за соблюдением ограничительных мер.
Кроме того, она добавила, что мест для больных с коронавирусом становится все меньше, а ситуация с наполненностью в Черновицкой областной больнице приближается к апрельскому пику, когда там было 90 пациентов.
Только одно свободное место в реанимации. Мы в шоковом состоянии, боимся, чтобы не пришлось определяться, кому это место отдать. Ужасные вещи,
– шокировала доктор.