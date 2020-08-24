Помощник главы ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуерра заявил, что второй волны пандемии коронавирусной инфекции можно избежать благодаря медработникам.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал украинского Минздрава "Коронавірус_інфо".

Читайте также Мы в шоковом состоянии, боимся, – инфекционистка из Черновцов рассказала о ситуации с COVID-19

Гуерра заявил, что медики стали выявлять больше больных, потому что быстрее и лучше диагностируют заболевание.

Кроме того, помощник главы ВОЗ по стратегическим инициативам добавил, что сейчас инфекцию больше всего распространяют те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно.

Поэтому при появлении даже незначительных симптомов заболевания, как рекомендуют в Минздраве, сразу обращайтесь к семейному врачу.

Коронавирус среди украинских медиков

COVID-19 среди медиков регистрируют ежедневно. В частности, за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 86 медработников.

С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 10 541 медицинского работника, и более 7,2 тысячи из них уже выздоровели. Известно о по меньшей мере 60 летальных исходах среди медиков.