Ученые из Гонконгского университета впервые подтвердили случай повторного инфицирования коронавирусом. Речь идет о 33-летнем мужчине, у которого обнаружили COVID-19 второй раз за 4,5 месяца.

Первый раз течение заболевания сопровождался легкими симптомами, как пишет The New York Times, а во время второго симптомов нет вообще.

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Но коронавирус у мужчины все же обнаружили, причем другой штамм – циркулирующий в Испании, откуда инфицированный недавно вернулся.

Информация о повторном инфицировании коронавирусом у тех или иных людей была и раньше, однако ни один из случаев не имел подтверждения основательными исследованиями.

Теперь же исследователи выразили обеспокоенность, ведь:

Во-первых, уже есть причины предполагать, что иммунитет к коронавирусу существует всего несколько месяцев (ранее специалисты надеялись, что вирус, вызывающий COVID-19 будет похожим на SARS и MERS, к которым человек способен вырабатывать иммунитет на несколько лет ).

Во-вторых, иммунитет человека во время повторного инфицирования может сработать и не позволить серьезно заболеть, однако этот человек будет источником инфекции и угрозой для других.

Все это в свою очередь существенно влияет на процесс разработки вакцин, в котором придется учитывать новые данные (сейчас в мире разрабатывают около 100 вакцин от коронавируса, но пока ни одна не имеет доказанной эффективности).

Ведь вакцинация должна бы была гарантировать человеку избежания как заболевания, так и повторного инфицирования.

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