Вчені виявили коронавірус у стічних водах Барселони ще у березні 2019 року

Іспанські вчені стверджують, що коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 була в стічних водах Барселони ще в березні 2019 року.

Дослідники виявили коронавірус у пробах зразків стічних вод Барселони, які були зібрані 12 березня 2019 року. Про це йдеться на сайті Університету Барселони.

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Ці результати, на думку вчених, свідчать про ознаки початку епідемії задовго до першого зафіксованого випадку захворювання COVID-19 в світі.

Вони дослідили збережені води з січня 2018 до грудня 2019 року. Всі зразки, крім проби від 12 березня, дали негативний результат на коронавірус.

Президент товариства вірусології Іспанії Альберт Боск заявив, що Барселона – великий туристичний і діловий центр, а схожа ситуація могла бути і в інших містах по всьому світу.

Боск вважає, що людям, які перехворіли коронавірус, ставили на початку епідемії діагноз грипу через схожі симптоми з COVID-19.