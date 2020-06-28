Станом на 28 червня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусною інфекцією у світі перевищила 10 мільйонів.

З початку епідемії коронавірусу у світі захворіли 10 108 738 людей. Нові дані опубліковані на Worldometer.

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На жаль, COVID-19 забрав життя 501 868 осіб. Натомість 5 480 877 пацієнтів одужали.

Додамо, що в Україні з початку епідемії виявили 42 982 випадків зараження коронавірусом, 1 129 людей померли від ускладнень, 18 934 пацієнти одужали.

В яких країнах найбільше випадків зараження

США

Захворіли: 2 596 771

Одужали: 1 081 494

Померли: 128 152

Бразилія

Захворіли: 1 315 941

Одужали: 715 905

Померли: 57 103

Росія

Захворіли: 634 437

Одужали: 399 087

Померли: 9 073

Індія

Захворіли: 530 924

Одужали: 311 001

Померли: 16 124

Велика Британія

Захворіли: 310 250

Одужали: невідомо

Померли: 43 514