Кількість інфікованих на COVID-19 у світі перевищила 10 мільйонів
Станом на 28 червня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусною інфекцією у світі перевищила 10 мільйонів.
З початку епідемії коронавірусу у світі захворіли 10 108 738 людей. Нові дані опубліковані на Worldometer.
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На жаль, COVID-19 забрав життя 501 868 осіб. Натомість 5 480 877 пацієнтів одужали.
Додамо, що в Україні з початку епідемії виявили 42 982 випадків зараження коронавірусом, 1 129 людей померли від ускладнень, 18 934 пацієнти одужали.
В яких країнах найбільше випадків зараження
США
Захворіли: 2 596 771
Одужали: 1 081 494
Померли: 128 152
Бразилія
Захворіли: 1 315 941
Одужали: 715 905
Померли: 57 103
Росія
Захворіли: 634 437
Одужали: 399 087
Померли: 9 073
Індія
Захворіли: 530 924
Одужали: 311 001
Померли: 16 124
Велика Британія
Захворіли: 310 250
Одужали: невідомо
Померли: 43 514