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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
Вперше за весь час епідемії: в Україні госпіталізували рекордну кількість людей з COVID-19
11:25, сьогодні Вперше за весь час епідемії: в Україні госпіталізували рекордну кількість людей з COVID-19
В Україні 917 нових випадків COVID-19 за добу: статистика
09:10, сьогодні В Україні 917 нових випадків COVID-19 за добу: статистика
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Новини про коронавірус 27 червня: загроза посилення карантину, новий спалах у США
06:07, сьогодні Новини про коронавірус 27 червня: загроза посилення карантину, новий спалах у США
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