Испанские ученые утверждают, что коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 была в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.

Исследователи обнаружили коронавирус в пробах образцов сточных вод Барселоны, которые были собраны 12 марта 2019 года. Об этом говорится на сайте Университета Барселоны.

Читайте также Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 10 миллионов

Эти результаты, по мнению ученых, свидетельствуют о признаках начала эпидемии задолго до первого зафиксированного случая заболевания COVID-19 в мире.

Они исследовали сохраненные образцы воды с января 2018 по декабрь 2019 года. Все образцы, кроме пробы от 12 марта, дали отрицательный результат на коронавирус.

Президент общества вирусологии Испании Альберт Боск заявил, что Барселона – большой туристический и деловой центр, а похожая ситуация могла быть и в других городах по всему миру.

Боск считает, что людям, которые переболели коронавирусом, ставили в начале эпидемии диагноз грипп из-за схожих симптомов с COVID-19.