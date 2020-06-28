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Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
25 июня , 16:24 Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
Олександр Бевза
Впервые за все время эпидемии: в Украине госпитализировали рекордное количество людей с COVID-19
11:34, сегодня Впервые за все время эпидемии: в Украине госпитализировали рекордное количество людей с COVID-19
В Украине 917 новых случаев COVID-19 за сутки: количество больных достигло около 43 тысяч
09:12, сегодня В Украине 917 новых случаев COVID-19 за сутки: количество больных достигло около 43 тысяч
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Новости о коронавирусе 27 июня: угроза усиления карантина, новая вспышка в США
06:07, сегодня Новости о коронавирусе 27 июня: угроза усиления карантина, новая вспышка в США
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