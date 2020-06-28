По состоянию на 28 июня количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 миллионов.

С начала эпидемии коронавируса в мире заболели 10 108 738 человек. Новые данные опубликованы на Worldometer.

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К сожалению, COVID-19 унес жизни 501 868 человек. В то же время 5 480 877 пациентов выздоровели.

Добавим, что в Украине с начала эпидемии обнаружили 42 982 случая заражения коронавирусом, 1 129 человек умерли от осложнений, 18 934 пациента выздоровели.

В каких странах больше всего случаев заражения

США

Заболели: 2 596 771

Выздоровели: 1 081 494

Умерли: 128 152

Бразилия

Заболели: 1 315 941

Выздоровели: 715 905

Умерли: 57 103

Россия

Заболели: 634 437

Выздоровели: 399 087

Умерли: 9 073

Индия

Заболели: 530 924

Выздоровели: 311 001

Умерли: 16 124

Великобритания

Заболели: 310 250

Выздоровели: неизвестно

Умерли: 43 514