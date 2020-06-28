Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 10 миллионов
По состоянию на 28 июня количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 миллионов.
С начала эпидемии коронавируса в мире заболели 10 108 738 человек. Новые данные опубликованы на Worldometer.
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К сожалению, COVID-19 унес жизни 501 868 человек. В то же время 5 480 877 пациентов выздоровели.
Добавим, что в Украине с начала эпидемии обнаружили 42 982 случая заражения коронавирусом, 1 129 человек умерли от осложнений, 18 934 пациента выздоровели.
В каких странах больше всего случаев заражения
США
Заболели: 2 596 771
Выздоровели: 1 081 494
Умерли: 128 152
Бразилия
Заболели: 1 315 941
Выздоровели: 715 905
Умерли: 57 103
Россия
Заболели: 634 437
Выздоровели: 399 087
Умерли: 9 073
Индия
Заболели: 530 924
Выздоровели: 311 001
Умерли: 16 124
Великобритания
Заболели: 310 250
Выздоровели: неизвестно
Умерли: 43 514