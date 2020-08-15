Вислів "хліб — усьому голова" чули усі, але тепер багато дієтологів переконують, що вживання хліба таки слід обмежити, а ще хліб звинувачують у наборі зайвої ваги. Насправді ж обидві думки правильні, бо хліб може корисно доповнити ваш раціон, а може бути джерелом "порожніх" калорій.

Уляна Супрун розповіла, що все залежить від того, з яких інгредієнтів спекли хліб, а також допомогла розібратись, який хліб варто обирати для споживання.

Читайте також Чи можна їсти продукти з пліснявою: пояснення Супрун

Про хліб і сіль

За словами Супрун, саме хліб часто є джерелом надмірної кількості солі у раціоні.

У 100 грамах — приблизно п'ята частина денної норми солі. У залежності від рецепта, який використовували для приготування хліба, ця цифра може відрізнятися і бути навіть ще вищою.

Сіль у надлишку — це ризик захворіти на серцево-судинні хвороби, що пов'язані з високим артеріальним тиском чи серцевою недостатністю.



Від білого хліба краще таки відмовитись / Фото Unsplash

Інші "камені спотикання" вживання хліба

Зазвичай хліб містить мало клітковини. Якщо ж такий білий хліб з'їсти ще й дуже свіжим і недостатньо його пережовуючи, то можуть виникнути проблеми із травленням, адже ферментам важко за таких умов діяти рівномірно. А відтак, травлення може затягнутися та супроводжуватися здуттям.

Крім того, у білого хліба високий глікемічний індекс — це означає, що він дуже стрімко підіймає рівень цукру в крові,

– зауважила Уляна Супрун.

Різкі коливання рівня цукру шкідливі, бо вони:

прискорюють старіння та сприяють набору ваги;

сприяють розвитку нечутливості тканин до інсуліну, а людям з цукровим діабетом 2 типу вони особливо небезпечні.

Але не поспішайте відмовлятись від хліба

Відмовлятися від хліба немає потреби, але варто ретельно стежити, аби обраний хліб був виготовлений із цільнозернового борошна, містив якнайменше солі та цукру.

Уляна Супрун “Хліб з цільного зерна містить багато клітковини, що уповільнює всмоктування цукру в кров, та живить нашу корисну мікробіоту. У такому випадку хліб справді є здоровим вибором для збалансованого харчування та виступає корисним джерелом енергії, вітамінів групи В, вітаміну Е, і широкого спектра мікроелементів, таких як селен і марганець”.

Користь цільнозернового хліба

Цільні зерна у вашому раціоні знижують ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, ожиріння та колоректального раку.

Хліб потрібно добре пережовувати та запивати достатньою кількістю води.

​Цікаво Чи можна гріти мед та чи корисніший він за цукор

Який хліб краще: на дріжджах чи заквасці

Багато людей вважають, що хліб на дріжджах шкідливий, тому надають перевагу хлібу на заквасці.

Дріжджі — це мікроскопічні грибки, які роблять із цукру вуглекислий газ. Коли хліб печеться, вуглекислий газ підіймається і робить в тісті дірочки.

Закваска — теж мікроорганізми, серед яких є і молочнокислі бактерії та є дріжджі. Бо саме завдяки їм хліб "підходить". Дріжджі не виживають у вже спеченому хлібі. За високих температур і вони гинуть.

Увага! Дріжджі не становлять небезпеки для нашого здоров'я.



Цільнозерновий хліб корисний для здоров'я / Фото Unsplash

Хліб на заквасці все ж має переваги. У такому тісті значно більше доступного заліза.

Щодо доступності поживних речовин, то зерна, як правило, містять "антинутрієнти" – речовини, які можуть ставати на заваді засвоєнню поживних речовин з рослинних продуктів,

– додала Супрун.

Зокрема, в зернах є велика кількість фітинової кислоти, типу молекули, яка зв'язується із залізом, цинком, магнієм та кальцієм та перешкоджає їх засвоєнню.