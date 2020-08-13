Меду приписують найрізноманітніші цілющі властивості й використовують його для лікування багатьох хвороб. Його вважають значно здоровішою альтернативою цукру і їдять необмежено.

На своїй сторінці у фейсбуці Супрун розповіла про те, як мед впливає на здоров'я і розвіяла деякі міфи, пов'язані з цим продуктом.

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Мед є висококалорійним продуктом і нічим не кращий за інші джерела простих вуглеводів. В основному він містить фруктозу та глюкозу, а залишок складається з води та незначних кількостей вітамінів, мінералів, білка і пилку.

Ба більше, мед калорійніший за цукор. Столова ложка цукру має близько 45 кілокалорій, а меду – 64. Також його легше переїсти, ніж звичайних солодощів, бо він не створює повноцінне відчуття ситості, викликаючи менший викид гормонів інсуліну та лептину.

У меді немає клітковини, жиру або білків. Він має незначний вміст амінокислот, антиоксидантів, ферментів, мікроелементів та вітамінів. Але для того, щоб задовольнити щоденні потреби організму, самого лише меду варто з’їсти не один кілограм, що не дуже корисно для здоров'я.

Як мед впливає на здоров'я

Мед має потужну антибактеріальну дію. Він може бути ефективний для гальмування росту десятків штамів бактерій, зокрема кишкової палички та сальмонели.

Мед є досить ефективним у природному та безпечному лікуванні хронічних ран, пролежнів, опіків та запалень, а також себорейного дерматиту. Його інколи використовують під час алопеції, але наукового підтвердження, що це працює, немає.

Небезпечно давати мед дітям, молодшим за рік. Незначні кількості спор бактерій групи клостридії (нешкідливі для дітей старшого віку та дорослих) можуть викликати у немовлят ботулізм. Тож обмазувати соску медом не варто.

Специфічний вид меду з Нової Зеландії під назвою манука та малазійський мед туаланг можуть використовуватися у боротьбі зі коагулазонегативними стафілококами та бактеріями, які спричиняють виразкові хвороби шлунка.

Мед дає швидкий заряд енергії. Також швидкі вуглеводи корисні також в разі виникнення вірусної інфекції. При інфекційних хворобах, коли не хочеться їсти, чай із медом є непоганим джерелом енергії.

Мед може заспокоїти кашель під час застуди чи бронхіту, а особливо у дітей. Якщо перед сном з’їсти ложку меду, сон може бути міцніший, а нічний кашель не турбуватиме під час засинання.

Уляна Супрун “Варто пам’ятати, що мед – це цукор, а не ліки. Чи є в ньому цілющі речовини, чи вже немає, і скільки їх – складно порахувати точно. Зате точно відомо, що у меді багато цукрів. Тож пам’ятайте про денну норму цукру – не більше ніж 6 чайних ложок (приблизно 25 грамів). Кілька столових ложок меду – вже "закриють" спожиту норму цукру, тож в цей день бажано не споживати інших доданих цукрів”.

Чи стає мед отруйним, якщо його нагріти або додати в чай?

Не має ґрунтовного наукового підтвердження, що нагрівання меду викликає у ньому вироблення шкідливих та токсичних речовин. Цілком ймовірно, що це може бути менше корисно, але небезпеки в цьому немає. Пастеризований мед піддається термічній обробці під час розливу у банки задля знищення в ньому бактерій.