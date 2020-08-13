Супрун развеяла мифы о меде: можно ли его греть и полезнее ли он сахара
Меду приписывают самые разные целебные свойства и используют его для лечения многих болезней. Его считают значительно более здоровой альтернативой сахару и едят неограниченно.
На своей странице в фейсбуке Супрун рассказала о том, как мед влияет на здоровье, и развеяла некоторые мифы, связанные с этим продуктом.
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Мед является высококалорийным продуктом и ничем не лучше других источников простых углеводов. В основном он содержит фруктозу и глюкозу, а остаток состоит из воды и незначительных количеств витаминов, минералов, белка и пыльцы.
Более того, мед калорийнее сахара. Столовая ложка сахара имеет около 45 килокалорий, а меда – 64. Также его легче переесть, чем обычные сладости, потому что он не создает полноценное ощущение сытости, вызывая меньший выброс гормонов инсулина и лептина.
В меде нет клетчатки, жира или белков. Он имеет незначительное содержание аминокислот, антиоксидантов, ферментов, микроэлементов и витаминов. Но для того, чтобы удовлетворить ежедневные потребности организма, самого лишь меда стоит съесть не один килограмм, что не очень полезно для здоровья.
Как мед влияет на здоровье
- Мед обладает мощным антибактериальным действием. Он может быть эффективен для торможения роста десятков штаммов бактерий, в частности кишечной палочки и сальмонеллы.
- Мед является достаточно эффективным в естественном и безопасном лечении хронических ран, пролежней, ожогов и воспалений, а также себорейного дерматита. Его иногда используют во время алопеции, но научного подтверждения, что это работает, нет.
- Опасно давать мед детям младше года. Незначительные количества спор бактерий группы клостридии (безвредные для детей старшего возраста и взрослых) могут вызвать у младенцев ботулизм. Поэтому обмазывать соску медом не стоит.
- Специфический вид меда из Новой Зеландии под названием манука и малазийский мед туаланг могут использоваться в борьбе с коагулазонегативными стафилококками и бактериями, которые вызывают язвенные болезни желудка.
- Мед дает быстрый заряд энергии. Также быстрые углеводы полезны также в случае возникновения вирусной инфекции. При инфекционных болезнях, когда не хочется есть, чай с медом является неплохим источником энергии.
- Мед может успокоить кашель при простуде или бронхите, особенно у детей. Если перед сном съесть ложку меда, сон может быть более крепким, а ночной кашель не будет беспокоить во время засыпания.
Становится ли мед ядовитым, если его нагреть или добавить в чай?
Нет основательного научного подтверждения, что нагрев меда вызывает в нем выработку вредных и токсичных веществ. Вполне вероятно, что это может быть менее полезно, но опасности в этом нет. Пастеризованный мед подвергается термической обработке во время разлива в банки для уничтожения в нем бактерий.