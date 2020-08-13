Меду приписывают самые разные целебные свойства и используют его для лечения многих болезней. Его считают значительно более здоровой альтернативой сахару и едят неограниченно.

На своей странице в фейсбуке Супрун рассказала о том, как мед влияет на здоровье, и развеяла некоторые мифы, связанные с этим продуктом.

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Мед является высококалорийным продуктом и ничем не лучше других источников простых углеводов. В основном он содержит фруктозу и глюкозу, а остаток состоит из воды и незначительных количеств витаминов, минералов, белка и пыльцы.

Более того, мед калорийнее сахара. Столовая ложка сахара имеет около 45 килокалорий, а меда – 64. Также его легче переесть, чем обычные сладости, потому что он не создает полноценное ощущение сытости, вызывая меньший выброс гормонов инсулина и лептина.

В меде нет клетчатки, жира или белков. Он имеет незначительное содержание аминокислот, антиоксидантов, ферментов, микроэлементов и витаминов. Но для того, чтобы удовлетворить ежедневные потребности организма, самого лишь меда стоит съесть не один килограмм, что не очень полезно для здоровья.

Как мед влияет на здоровье

Мед обладает мощным антибактериальным действием. Он может быть эффективен для торможения роста десятков штаммов бактерий, в частности кишечной палочки и сальмонеллы.

Мед является достаточно эффективным в естественном и безопасном лечении хронических ран, пролежней, ожогов и воспалений, а также себорейного дерматита. Его иногда используют во время алопеции, но научного подтверждения, что это работает, нет.

Опасно давать мед детям младше года. Незначительные количества спор бактерий группы клостридии (безвредные для детей старшего возраста и взрослых) могут вызвать у младенцев ботулизм. Поэтому обмазывать соску медом не стоит.

Специфический вид меда из Новой Зеландии под названием манука и малазийский мед туаланг могут использоваться в борьбе с коагулазонегативными стафилококками и бактериями, которые вызывают язвенные болезни желудка.

Мед дает быстрый заряд энергии. Также быстрые углеводы полезны также в случае возникновения вирусной инфекции. При инфекционных болезнях, когда не хочется есть, чай с медом является неплохим источником энергии.

Мед может успокоить кашель при простуде или бронхите, особенно у детей. Если перед сном съесть ложку меда, сон может быть более крепким, а ночной кашель не будет беспокоить во время засыпания.

Ульяна Супрун "Стоит помнить, что мед – это сахар, а не лекарство. Есть ли в нем целебные вещества, или уже нет, и сколько их – сложно посчитать точно. Зато точно известно, что в меде много сахаров. Поэтому помните о дневной норме сахара – не более 6 чайных ложек (примерно 25 граммов). Несколько столовых ложек меда – уже "закроют" потребленную норму сахара, поэтому в этот день желательно не потреблять других добавленных сахаров”.

Становится ли мед ядовитым, если его нагреть или добавить в чай?

Нет основательного научного подтверждения, что нагрев меда вызывает в нем выработку вредных и токсичных веществ. Вполне вероятно, что это может быть менее полезно, но опасности в этом нет. Пастеризованный мед подвергается термической обработке во время разлива в банки для уничтожения в нем бактерий.