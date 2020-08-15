Выражение "хлеб – всему голова" слышали все, но теперь многие диетологи убеждают, что употребление хлеба таки следует ограничить, а еще хлеб обвиняют в наборе лишнего веса. На самом же деле обе мысли правильны, потому что хлеб может полезно дополнить ваш рацион, а может быть источником "пустых" калорий.

Ульяна Супрун рассказала, что все зависит от того, из каких ингредиентов испекли хлеб, а также помогла разобраться, какой хлеб стоит выбирать для употребления.

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О хлебе и соли

По словам Супрун, именно хлеб часто является источником избыточного количества соли в рационе.

В 100 граммах – примерно пятая часть дневной нормы соли. В зависимости от рецепта, который использовали для приготовления хлеба, эта цифра может отличаться и быть даже еще выше.

Соль в избытке – это риск заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, связанными с высоким артериальным давлением или сердечной недостаточностью.



От белого хлеба лучше отказаться / Фото Unsplash

Другие "камни преткновения" употребления хлеба

Обычно хлеб содержит мало клетчатки. Если же такой белый хлеб съесть еще и очень свежим и недостаточно его пережевывая, то могут возникнуть проблемы с пищеварением, ведь ферментам трудно при таких условиях действовать равномерно. А следовательно, пищеварение может затянуться и сопровождаться вздутием.

Кроме того, у белого хлеба высокий гликемический индекс – это значит, что он очень стремительно поднимает уровень сахара в крови,

– заметила Ульяна Супрун.

Резкие колебания уровня сахара вредны, потому что они:

ускоряют старение и способствуют набору веса;

способствуют развитию нечувствительности тканей к инсулину, а людям с сахарным диабетом 2 типа они особенно опасны.

Но не спешите отказываться от хлеба

Отказываться от хлеба нет нужды, но стоит тщательно следить, чтобы выбранный хлеб был изготовлен из цельнозерновой муки, содержал как можно меньше соли и сахара.

Ульяна Супрун "Хлеб из цельного зерна содержит много клетчатки, что замедляет всасывание сахара в кровь, и питает нашу полезную микробиоту. В таком случае хлеб действительно является здоровым выбором для сбалансированного питания и выступает полезным источником энергии, витаминов группы В, витамина Е, и широкого спектра микроэлементов, таких как селен и марганец".

Польза цельнозернового хлеба

Цельные зерна в вашем рационе снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и колоректального рака.

Хлеб нужно хорошо пережевывать и запивать достаточным количеством воды.

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Какой хлеб лучше: на дрожжах или закваске

Многие люди считают, что хлеб на дрожжах вреден, поэтому предпочитают хлеб на закваске.

Дрожжи – это микроскопические грибки, которые делают из сахара углекислый газ. Когда хлеб печется, углекислый газ поднимается и делает в тесте дырочки.

Закваска – тоже микроорганизмы, среди которых есть и молочнокислые бактерии, и есть дрожжи. Потому что именно благодаря им хлеб "подходит". Дрожжи не выживают в уже испеченном хлебе. При высоких температурах и они погибают.

Внимание! Дрожжи не представляют опасности для нашего здоровья.



Цельнозерновой хлеб полезен для здоровья / Фото Unsplash

Хлеб на закваске все же имеет преимущества. В таком тесте значительно больше доступного железа.

Что касается доступности питательных веществ, то зерна, как правило, содержат "антинутриенты" –вещества, которые могут препятствовать усвоению питательных веществ из растительных продуктов,

– добавила Супрун.

В частности, в зернах есть большое количество фитиновой кислоты, типа молекулы, которая связывается с железом, цинком, магнием и кальцием и препятствует их усвоению.