Стоит ли есть хлеб и если да, то какой выбрать
Выражение "хлеб – всему голова" слышали все, но теперь многие диетологи убеждают, что употребление хлеба таки следует ограничить, а еще хлеб обвиняют в наборе лишнего веса. На самом же деле обе мысли правильны, потому что хлеб может полезно дополнить ваш рацион, а может быть источником "пустых" калорий.
Ульяна Супрун рассказала, что все зависит от того, из каких ингредиентов испекли хлеб, а также помогла разобраться, какой хлеб стоит выбирать для употребления.
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О хлебе и соли
По словам Супрун, именно хлеб часто является источником избыточного количества соли в рационе.
Соль в избытке – это риск заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, связанными с высоким артериальным давлением или сердечной недостаточностью.
От белого хлеба лучше отказаться / Фото Unsplash
Другие "камни преткновения" употребления хлеба
Обычно хлеб содержит мало клетчатки. Если же такой белый хлеб съесть еще и очень свежим и недостаточно его пережевывая, то могут возникнуть проблемы с пищеварением, ведь ферментам трудно при таких условиях действовать равномерно. А следовательно, пищеварение может затянуться и сопровождаться вздутием.
Кроме того, у белого хлеба высокий гликемический индекс – это значит, что он очень стремительно поднимает уровень сахара в крови,
– заметила Ульяна Супрун.
Резкие колебания уровня сахара вредны, потому что они:
- ускоряют старение и способствуют набору веса;
- способствуют развитию нечувствительности тканей к инсулину, а людям с сахарным диабетом 2 типа они особенно опасны.
Но не спешите отказываться от хлеба
Отказываться от хлеба нет нужды, но стоит тщательно следить, чтобы выбранный хлеб был изготовлен из цельнозерновой муки, содержал как можно меньше соли и сахара.
Польза цельнозернового хлеба
Цельные зерна в вашем рационе снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и колоректального рака.
Хлеб нужно хорошо пережевывать и запивать достаточным количеством воды.
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Какой хлеб лучше: на дрожжах или закваске
Многие люди считают, что хлеб на дрожжах вреден, поэтому предпочитают хлеб на закваске.
- Дрожжи – это микроскопические грибки, которые делают из сахара углекислый газ. Когда хлеб печется, углекислый газ поднимается и делает в тесте дырочки.
- Закваска – тоже микроорганизмы, среди которых есть и молочнокислые бактерии, и есть дрожжи. Потому что именно благодаря им хлеб "подходит". Дрожжи не выживают в уже испеченном хлебе. При высоких температурах и они погибают.
Цельнозерновой хлеб полезен для здоровья / Фото Unsplash
Хлеб на закваске все же имеет преимущества. В таком тесте значительно больше доступного железа.
Что касается доступности питательных веществ, то зерна, как правило, содержат "антинутриенты" –вещества, которые могут препятствовать усвоению питательных веществ из растительных продуктов,
– добавила Супрун.
В частности, в зернах есть большое количество фитиновой кислоты, типа молекулы, которая связывается с железом, цинком, магнием и кальцием и препятствует их усвоению.