Щороку в осінньо-зимовий період підвищується ризик підхопити грип. Цієї осені до сезонних захворювань долучився ще й коронавірус. Але проти нього вакцини поки що не винайшли, тоді як від грипу щепитися можна й потрібно. Як це зробити та що треба знати про вакцини проти грипу – дізнавайтеся в матеріалі.

Хоча вакцинація проти грипу не входить до національного календаря щеплень, підхопити вірус та отримати ускладнення може кожен. Наразі щеплення від грипу – це найкращий інструмент профілактики цього захворювання, пише 24 канал.

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ВООЗ закликає вакцинуватися щороку, адже вірус постійно змінюється й торішня ін’єкція може не спрацювати. Крім того, імунітет від вакцинації з часом стає слабшим. Краще за все робити щеплення, поки сезон грипу не розпочався. Тобто, починати можна вже.

Цьогоріч буде 4 вакцини від грипу:

Ваксігрип Тетра (4-валентна)

Інфлювак (3-валентна)

GC Flu (4-валентна)

GC Flu (3-валентна)

У цілому в епідсезон 2020 – 2021 років в Україну буде поставлено 665 000 доз вакцини:

500 000 доз "Ваксігрип Тетра" (виробник – "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна);

45 000 доз "Інфлювак" ("Абботт Біолоджікалз Б.В.", Нідерланди, трьохвалентна);

100 000 доз "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, трьохвалентна);

20 000 доз "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, чотирьохвалентна).

Буде ще постачання вакцини "Ваксігрип" у вигляді гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ в рамках Global Health Initiatives для медпрацівників. Але всього лише близько 16 000. Медичні працівники отримають таке щеплення безоплатно.

Валентність вакцини – це кількість хвороб або штамів хвороби, від якої захищатиме препарат. Відповідно, чим вища валентність, тим вакцина краща. Чотиривалентна вакцина спрямована проти вірусу грипу типу А (H1N1 та H3N2), та типу B (Washington та Yamagata). Саме ці штами грипу циркулюватимуть упродовж цього епідсезону.

Чотиривалентна вакцина дає більший захист. Вакцини постійно розвиваються і вдосконалюються, але й тривалентної буде достатньо, щоб пережити грип цього року.

Чотиривалентний препарат дорожчий. Минулого року “Ваксігрип Тетра” коштував близько 350-380 грн.

Віруси грипу постійно мутують. Так, в епідсезоні 2020−2021 за прогнозами ВООЗ в Україні буде циркулювати 4 штами грипу:

штам грипу, А Guangdong — Maonan (H1 N1)

штам типу, А Hong Kong (H3N2)

штам типу В Washington (B/Victoria lineage)

штам типу В Phuket (B/Yamagata lineage)

"З цих чотирьох вірусів грипу минулого епідсезону українці могли зустрітися зі штамом типу В Phuket (B/Yamagata lineage). А ось з трьома іншими ми ще не зустрічались", – зазначили в міському відділі обласного лабораторного центру МОЗ України.

Кому потрібно вакцинуватися першочергово

До так званої "професійної групи ризику" входять люди, які багато контактують з іншими, а відтак більше ризикують заразитися: медичні працівники, вчителі, викладачі та вихователі, а також всі, хто працює з великою кількістю людей, наприклад, продавці у магазинах. Також медики, поліція і військовослужбовці.

До "медичної групи ризику" входять люди, які більше за інших ризикують потрапити через грип в лікарню, отримати серйозне ускладнення, як-от пневмонію, або померти: це діти з 6 місяців до 5 років, вагітні (вакцинацію від грипу можна проводити на будь-якому терміні вагітності), люди 65+ і ті, у кого є хронічні захворювання легень, серця, судин, цукровий діабет, ожиріння.



Важливо вакцинувати людей з груп ризику/ Фото unplash

Важливо захистити від грипу школярів, які можуть заразитися у дитячому колективі та "принести" інфекцію додому, де є, наприклад, маленькі діти чи бабусі/дідусі з групи ризику, для яких це особливо небезпечно.

За прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіє від 4,8 до 6,7 мільйона людей, а найвищі хвилі підйому захворюваності традиційно очікуються у грудні та наприкінці січня – початку лютого 2021 року.

До слова, голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 7 вересня заявив, що міністерство домовилося про постачання 1,5 мільйона доз вакцини за гроші з бюджету для медиків та силовиків. Утім, того ж дня в міністерстві повідомили, що переговори ще тривають.

22 вересня в інтерв'ю LIGA.Life Степанов розповів що ці вакцини будуть у жовтні – листопаді, бо "раніше вони не потрібні".

"Минулого року 238 000 людей щепилися від грипу. Сезон грипу починається восени, але пік – на кінець січня-початок лютого", – розповів міністр.

Чи допомагає вакцина від грипу захиститися від COVID-19

Вакцина від грипу захищає легені людини від серйозної атаки вірусу грипу. Її роблять, щоб запобігти госпіталізації та щоб людина не померла від грипозної пневмонії. Від COVID-19 поки вакцини немає, тому наразі потрібно захиститися від того, від чого можемо захиститися.

Чому треба вакцинуватися від грипу

Щеплення від грипу потрібно робити щороку. Вірус грипу мутує і кожного року штамовий склад вакцини змінюється відповідного до того, які штами, як очікується, циркулюватимуть цього сезону.

Міністерство охорони здоров’я наводить такі аргументи, щодо щеплення від грипу:

на 60% зменшує ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень;

на 80% – ймовірність смертельних випадків;

на 50% – частоту госпіталізацій.

За даними МОЗ, минулого епідсезону від ускладнень грипу померла 71 людина. Загалом на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей – це 12,9% населення. З них 63% – діти до 17 років.

Грип може призвести до тяжких ускладнень, наприклад, пневмококової пневмонії, та смерті. Також він збільшує ризик інфаркту чи інсульту.

Для профілактики грипу та застуди рекомендовано:

зменшити контакти з джерелами можливої ​​інфекції;

обмежити, а краще не перебувати в місцях великого скупчення людей;

часто проводити провітрювання та вологе прибирання з використанням засобів для дезінфекції;

дотримуватись здорового способу життя;

вживати більше фруктів та овочів;

висипатись.

Вакцинація від грипу – найкраща профілактика цього захворювання.