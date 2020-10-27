Сезон грипу 2020-2021: що треба знати про вакцину та чому потрібно зробити щеплення
Щороку в осінньо-зимовий період підвищується ризик підхопити грип. Цієї осені до сезонних захворювань долучився ще й коронавірус. Але проти нього вакцини поки що не винайшли, тоді як від грипу щепитися можна й потрібно. Як це зробити та що треба знати про вакцини проти грипу – дізнавайтеся в матеріалі.
Хоча вакцинація проти грипу не входить до національного календаря щеплень, підхопити вірус та отримати ускладнення може кожен. Наразі щеплення від грипу – це найкращий інструмент профілактики цього захворювання, пише 24 канал.
Також на тему: Поліомієліт: що відомо про небезпечний вірус
ВООЗ закликає вакцинуватися щороку, адже вірус постійно змінюється й торішня ін’єкція може не спрацювати. Крім того, імунітет від вакцинації з часом стає слабшим. Краще за все робити щеплення, поки сезон грипу не розпочався. Тобто, починати можна вже.
Цьогоріч буде 4 вакцини від грипу:
- Ваксігрип Тетра (4-валентна)
- Інфлювак (3-валентна)
- GC Flu (4-валентна)
- GC Flu (3-валентна)
У цілому в епідсезон 2020 – 2021 років в Україну буде поставлено 665 000 доз вакцини:
- 500 000 доз "Ваксігрип Тетра" (виробник – "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна);
- 45 000 доз "Інфлювак" ("Абботт Біолоджікалз Б.В.", Нідерланди, трьохвалентна);
- 100 000 доз "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, трьохвалентна);
- 20 000 доз "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, чотирьохвалентна).
Буде ще постачання вакцини "Ваксігрип" у вигляді гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ в рамках Global Health Initiatives для медпрацівників. Але всього лише близько 16 000. Медичні працівники отримають таке щеплення безоплатно.
Чотиривалентна вакцина дає більший захист. Вакцини постійно розвиваються і вдосконалюються, але й тривалентної буде достатньо, щоб пережити грип цього року.
Чотиривалентний препарат дорожчий. Минулого року “Ваксігрип Тетра” коштував близько 350-380 грн.
Віруси грипу постійно мутують. Так, в епідсезоні 2020−2021 за прогнозами ВООЗ в Україні буде циркулювати 4 штами грипу:
- штам грипу, А Guangdong — Maonan (H1 N1)
- штам типу, А Hong Kong (H3N2)
- штам типу В Washington (B/Victoria lineage)
- штам типу В Phuket (B/Yamagata lineage)
"З цих чотирьох вірусів грипу минулого епідсезону українці могли зустрітися зі штамом типу В Phuket (B/Yamagata lineage). А ось з трьома іншими ми ще не зустрічались", – зазначили в міському відділі обласного лабораторного центру МОЗ України.
Кому потрібно вакцинуватися першочергово
До так званої "професійної групи ризику" входять люди, які багато контактують з іншими, а відтак більше ризикують заразитися: медичні працівники, вчителі, викладачі та вихователі, а також всі, хто працює з великою кількістю людей, наприклад, продавці у магазинах. Також медики, поліція і військовослужбовці.
До "медичної групи ризику" входять люди, які більше за інших ризикують потрапити через грип в лікарню, отримати серйозне ускладнення, як-от пневмонію, або померти: це діти з 6 місяців до 5 років, вагітні (вакцинацію від грипу можна проводити на будь-якому терміні вагітності), люди 65+ і ті, у кого є хронічні захворювання легень, серця, судин, цукровий діабет, ожиріння.
Важливо вакцинувати людей з груп ризику/ Фото unplash
Важливо захистити від грипу школярів, які можуть заразитися у дитячому колективі та "принести" інфекцію додому, де є, наприклад, маленькі діти чи бабусі/дідусі з групи ризику, для яких це особливо небезпечно.
За прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіє від 4,8 до 6,7 мільйона людей, а найвищі хвилі підйому захворюваності традиційно очікуються у грудні та наприкінці січня – початку лютого 2021 року.
До слова, голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 7 вересня заявив, що міністерство домовилося про постачання 1,5 мільйона доз вакцини за гроші з бюджету для медиків та силовиків. Утім, того ж дня в міністерстві повідомили, що переговори ще тривають.
22 вересня в інтерв'ю LIGA.Life Степанов розповів що ці вакцини будуть у жовтні – листопаді, бо "раніше вони не потрібні".
"Минулого року 238 000 людей щепилися від грипу. Сезон грипу починається восени, але пік – на кінець січня-початок лютого", – розповів міністр.
Чи допомагає вакцина від грипу захиститися від COVID-19
Вакцина від грипу захищає легені людини від серйозної атаки вірусу грипу. Її роблять, щоб запобігти госпіталізації та щоб людина не померла від грипозної пневмонії. Від COVID-19 поки вакцини немає, тому наразі потрібно захиститися від того, від чого можемо захиститися.
Чому треба вакцинуватися від грипу
Щеплення від грипу потрібно робити щороку. Вірус грипу мутує і кожного року штамовий склад вакцини змінюється відповідного до того, які штами, як очікується, циркулюватимуть цього сезону.
Міністерство охорони здоров’я наводить такі аргументи, щодо щеплення від грипу:
- на 60% зменшує ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень;
- на 80% – ймовірність смертельних випадків;
- на 50% – частоту госпіталізацій.
За даними МОЗ, минулого епідсезону від ускладнень грипу померла 71 людина. Загалом на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей – це 12,9% населення. З них 63% – діти до 17 років.
Грип може призвести до тяжких ускладнень, наприклад, пневмококової пневмонії, та смерті. Також він збільшує ризик інфаркту чи інсульту.
Для профілактики грипу та застуди рекомендовано:
- зменшити контакти з джерелами можливої інфекції;
- обмежити, а краще не перебувати в місцях великого скупчення людей;
- часто проводити провітрювання та вологе прибирання з використанням засобів для дезінфекції;
- дотримуватись здорового способу життя;
- вживати більше фруктів та овочів;
- висипатись.
Вакцинація від грипу – найкраща профілактика цього захворювання.