Українці стали менше вакцинувати дітей від поліомієліту. Одні бояться водити дітей в лікарні для щеплення під час карантину, інші – принципово проти будь-яких вакцин. В МОЗ занепокоєні, що низька вакцинація може призвести до спалаху хвороби. Адже, колективний імунітет потроху слабшає і діти опиняться в зоні ризику.

Наскільки небезпечним є поліомієліт нині – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як вилікуватись від недуги?

Інфекційне захворювання поліомієліт – досить давнє, але ліків проти нього ще немає. Шість вакцин вже від другого місяця життя – це захист для кожного від хвороби. Тож, в Україні, як і у світі всім пропонують вакцинуватися.

Нині рівень щеплень досить низький – лише 30% за перше півріччя 2020 року. А це означає, якщо хвороба потрапить до нашої країни, вона матиме можливість дуже швидко розповсюдитися.

Це пов'язано з тим, що є когорти дітей, які в попередні роки не отримували щеплення. Вони накопичилися і також у зв'язку з ситуацією з пандемією. У всьому світі відсотки охоплення щеплень, особливо дітей першого року життя, знижуються,

– розповівзавідувач відділу Центру громадського здоров'я Олександр Заіка.

Що відомо про хворобу?

► Поліомієліт розповсюджується через

брудні руки,

слину,

заражену їжу та воду.

► Категорія ризику – діти до 5 років.



► Захворювання викликає параліч та ураження центральної нервової системи.



► 5% інфікованих помирають.

Чому вірус є таким небезпечним?

Збудник поліомієліту дуже довго зберігається у довкіллі. Практично до пів року. Інкубаційний період поліомієліту теж доволі довгий. А простежити потім якісь зараження доволі важко.

Спалах в Україні

Україну у 2002 році визнали вільною від дикого вірусу – так ще називають поліомієліт. Але у 2014-2015 роках ми мали локальний спалах хвороби на Закарпатті. Тоді двоє дітей постраждали – були паралізовані після інфікування. Тоді рівень вакцинації впав до 14%.



Втім, поліомієліт – не єдине інфекційне захворювання, яке несе небезпеку для українців без щеплень. Через низький рівень вакцинації є ризик спалаху кору. Тож, експерти радять не наражати себе і навколишніх на небезпеку, консультуватися з сімейним лікарем та вакцинуватися.