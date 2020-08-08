Полиомиелит: что это такое и почему в Минздраве боятся вспышки болезни
Украинцы стали меньше вакцинировать детей от полиомиелита. Одни боятся водить детей в больницы для прививки во время карантина, другие – принципиально против любых вакцин. В Минздраве обеспокоены, что низкая вакцинация может привести к вспышке болезни. Ведь коллективный иммунитет постепенно ослабевает и дети окажутся в зоне риска.
Насколько опасен полиомиелит сейчас – читайте в материале журналистов 24 канала.
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Как излечиться от болезни?
Инфекционное заболевание полиомиелит – достаточно древнее, но лекарств против него еще нет. Шесть вакцин уже от второго месяца жизни – это защита для каждого от болезни. Поэтому в Украине, как и в мире, всем предлагают вакцинироваться.
Сейчас уровень прививок достаточно низкий – всего 30% за первое полугодие 2020 года. А это значит, если болезнь попадет в нашу страну, она сможет очень быстро распространиться.
Это связано с тем, что есть когорты детей, которые в предыдущие годы не получали прививки. Они накопились и также в связи с ситуацией с пандемией. Во всем мире проценты охвата прививок, особенно детей первого года жизни, снижаются,
– рассказал заведующий отделом Центра общественного здоровья Александр Заика.
Что известно о болезни?
► Полиомиелит распространяется через
- грязные руки,
- слюну,
- зараженную пищу и воду.
► Категория риска – дети до 5 лет.
► Заболевание вызывает паралич и поражение центральной нервной системы.
► 5% инфицированных умирают.
Почему вирус является таким опасным?
Возбудитель полиомиелита очень долго сохраняется в окружающей среде. Практически до полугода. Инкубационный период полиомиелита тоже довольно длинный. А проследить потом какие-то заражения довольно трудно.
Вспышка в Украине
Украину в 2002 году признали свободной от дикого вируса – так еще называют полиомиелит. Но в 2014-2015 годах мы имели локальную вспышку болезни на Закарпатье. Тогда двое детей пострадали – были парализованы после инфицирования. Тогда уровень вакцинации упал до 14%.
Впрочем, полиомиелит – не единственное инфекционное заболевание, которое несет опасность для украинцев без прививок. Из-за низкого уровня вакцинации есть риск вспышки кори. Поэтому эксперты советуют не подвергать себя и окружающих опасности, консультироваться с семейным врачом и вакцинироваться.