Каждая пятая девочка в Украине пропускает школу во время критических дней из-за нехватки средств женской гигиены. Преимущественно девочки находят тысячу отговорок для учителей, потому что в нашем обществе это значительно проще, чем объяснить, что у тебя началась менструация, а денег на прокладки – не хватает.

Согласно опросу, 20% украинских девушек во время менструации используют вместо прокладок туалетную бумагу или куски ткани и остаются дома. Это влияет на их комфорт и самоуважение, они теряют контакт с друзьями и пропускают важные мероприятия.

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Естественно, что девушки хотят чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Если им не хватает денег на прокладки, они испытывают волнение, стыд и даже вину. Девушки не могут участвовать в повседневных делах, пропускают уроки, отменяют планы с друзьями. В результате они становятся неуверенными в себе, снижается их самооценка и самоуважение. Кроме того, недоступность средств гигиены из-за нехватки средств негативно влияет на психологическое состояние девушек,

– рассказала психолог и психотерапевт Тася Осадчая.

Как сообщает ЮНИСЕФ, в среднем менструация длится 3 тысячи дней в течение жизни. Взамен школьные туалеты не всегда соответствуют даже элементарным гигиеническим условиям, которые необходимы во время менструации. Вместе с тем, часто школьницы не имеют доступа к качественным гигиеническим средствам.

Менструация не должна мешать им ходить в школу, реализовывать свои права и свой потенциал. Без правильной информации девушки часто не знают, как безопасно для здоровья соблюдать гигиену. Именно поэтому ЮНИСЕФ в Украине проводит образовательные кампании, чтобы увеличить осведомленность подростков,

– рассказала Лотта Сильвандер, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.



Многие украинские девушки не могут позволить себе средства женской гигиены / Фото Vocal

Как можно помочь

Торговая марка Always поддержала образовательную программу по менструальной гигиене ЮНИСЕФ в Украине и запустила кампанию #ОднаДляОдної. Это компания, ориентированная на помощь девушкам школьного возраста, которые не могут приобрести средства женской гигиены по финансовым причинам в симье. В рамках кампании ЮНИСЕФ бесплатно распространит в школах около 2 миллионов прокладок Always среди девушек из разных регионов Украины в течение 2020-2021 учебного года.

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В P&G отмечают, что цель кампании – не только поставлять продукцию бесплатно, но и помочь девушкам получить уверенность в себе.

Каждый может внести свой вклад в доброе дело. Все, что необходимо – приобрести прокладки Always в любом магазине с 1 по 29 октября.

Как компания, которая ежедневно поддерживает женщин своей продукцией, мы хотим открыто говорить о половом созревании, повышении самооценки в этот важный период развития женщины. Менструация – это биологический процесс, и она не должна быть причиной, по которой девушки пропускают школу или которая мешает проводить время со сверстниками,

– подчеркнула Наталья Никитина, менеджер по коммуникациям P&G Украине.