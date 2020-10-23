Кожна п'ята дівчинка в Україні пропускає школу під час критичних днів через брак засобів жіночої гігієни. Переважно дівчатка знаходять тисячу відмовок для вчителів, тому що у нашому суспільстві це значно простіше, ніж пояснити, що у тебе почалась менструація, а грошей на прокладки – бракує.

Згідно з опитуванням, 20% українських дівчат під час менструації використовують замість прокладок туалетний папір або шматки тканини й залишаються вдома. Це впливає на їхній комфорт і самоповагу, вони втрачають контакт з друзями та пропускають важливі заходи.

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Природно, що дівчата хочуть почуватися впевнено в будь-якій ситуації. Якщо їм бракує грошей на прокладки, вони відчувають хвилювання, сором і навіть вину. Дівчата не можуть брати участі в повсякденних справах, пропускають уроки, скасовують плани з друзями. В результаті вони стають невпевненими в собі, знижується їхня самооцінка та самоповага. Крім того, недоступність засобів гігієни через нестачу коштів негативно впливає на психологічний стан дівчат,

– розповіла психологиня та психотерапевтка Тася Осадча.

Як повідомляє ЮНІСЕФ, в середньому менструація триває 3000 днів впродовж життя. Натомість шкільні туалети не завжди відповідають навіть елементарним гігієнічним умовам, які потрібні під час менструації. Разом з тим, часто школярки не мають доступу до якісних гігієнічних засобів.

Менструація не має перешкоджати їм ходити до школи, реалізовувати свої права і свій потенціал. Без правильної інформації дівчата часто не знають, як безпечно для здоров’я дотримуватись гігієни. Саме тому ЮНІСЕФ в Україні проводить освітні кампанії, щоб збільшити обізнаність підлітків,

– розповіла Лотта Сільвандер, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.



Багато українських дівчат не можуть дозволити собі засоби жіночої гігієни / Фото Vocal

Як можна допомогти

Торгова марка Always підтримала освітню програму з менструальної гігієни ЮНІСЕФ в Україні й запустила кампанію #ОднаДляОдної. Це компанія, орієнтована на допомогу дівчатам шкільного віку, які не можуть придбати засоби жіночої гігієни через фінансові причини в сім'ї.У рамках кампанії ЮНІСЕФ безкоштовно розповсюдить у школах близько 2 мільйонів прокладок Always серед дівчат із різних регіонів України впродовж 2020–2021 навчального року.

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У P&G зазначають, що мета кампанії – не лише надавати продукцію безкоштовно, а й допомогти дівчатам отримати впевненість в собі.

Кожен може зробити свій внесок у добру справу. Все, що необхідно – придбати прокладки Always в будь-якому магазині з 1 по 29 жовтня.

Як компанія, яка щодня підтримує жінок своєю продукцією, ми хочемо відкрито говорити про статеве дозрівання, підвищення самооцінки в цей важливий період розвитку жінки. Менструація – це біологічний процес, і вона не має бути причиною, з якої дівчата пропускають школу або яка заважає проводити час з однолітками,

– підкреслила Наталія Нікітіна, менеджерка з комунікацій P&G Україна.