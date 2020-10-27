Каждый год в осенне-зимний период повышается риск подхватить грипп. Этой осенью к сезонным заболеваниям присоединился еще и коронавирус. Но против него вакцины пока не изобрели, тогда как от гриппа прививаться можно и нужно. Как это сделать и что надо знать о вакцинах против гриппа – узнавайте в материале.

Хотя вакцинация против гриппа не входит в национальный календарь прививок, подхватить вирус и получить осложнения может каждый. Сейчас прививка от гриппа – это лучший инструмент профилактики этого заболевания, пишет 24 канал.

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ВОЗ призывает вакцинироваться ежегодно, ведь вирус постоянно меняется и прошлогодняя инъекция может не сработать. Кроме того, иммунитет от вакцинации со временем становится слабее. Лучше всего делать прививки, пока сезон гриппа не начался. То есть, начинать можно уже.

В этом году будет 4 вакцины от гриппа:

Ваксигрипп Тетра (4-валентная)

Инфлювак (3-валентная)

GC Flu (4-валентная)

GC Flu (3-валентная)

В целом в эпидсезон 2020–2021 годов в Украину будет поставлено 665 тысяч доз вакцины:

500 000 доз "Ваксигрипп Тетра" (производитель – "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентная);

45 000 доз "Инфлювак" ("Абботт Биолоджикалз Б. В.", Нидерланды, трехвалентная);

100 000 доз "Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, трехвалентная);

20 000 доз "Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, четырехвалентная).

Будет еще поставка вакцины "Ваксигрипп" в виде гуманитарной помощи от ЮНИСЕФ в рамках Global Health Initiatives для медработников. Но всего лишь около 16 000. Медицинские работники получат такую прививку бесплатно.

Валентность вакцины – это количество болезней или штаммов болезни, от которой будет защищать препарат. Соответственно, чем выше валентность, тем вакцина лучше. Четырехвалентная вакцина направлена против вируса гриппа типа А (H1N1 и H3N2) и типа B (Washington и Yamagata). Именно эти штаммы гриппа будут циркулировать в течение этого эпидсезона.

Четырехвалентная вакцина дает большую защиту. Вакцины постоянно развиваются и совершенствуются, но и трехвалентной будет достаточно, чтобы пережить грипп в этом году.

Четырехвалентный препарат дороже. В прошлом году "Ваксигрипп Тетра" стоил около 350–380 грн.

Вирусы гриппа постоянно мутируют. Так, в эпидсезоне 2020–2021 по прогнозам ВОЗ в Украине будет циркулировать 4 штамма гриппа:

штамм типа А Guangdong — Maonan (H1 N1)

штамм типа А Hong Kong (H3N2)

штамм типа В Washington (B/Victoria lineage)

штамм типа В Phuket (B/Yamagata lineage)

"Из этих четырех вирусов гриппа прошлого эпидсезона украинцы могли встретиться со штаммом типа В Phuket (B/Yamagata lineage). А вот с тремя другими мы еще не встречались", – отметили в городском отделе областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Кому нужно вакцинироваться в первую очередь

В так называемую "профессиональную группу риска" входят люди, которые много контактируют с другими, а следовательно и больше рискуют заразиться: медицинские работники, учителя, преподаватели и воспитатели, а также все, кто работает с большим количеством людей, например, продавцы в магазинах. Также медики, полиция и военнослужащие.

В "медицинскую группу риска" входят люди, которые больше других рискуют попасть из-за гриппа в больницу, получить серьезное осложнение, как пневмония, или умереть: это дети с 6 месяцев до 5 лет, беременные (вакцинацию от гриппа можно проводить на любом сроке беременности), люди 65+ и те, у кого есть хронические заболевания легких, сердца, сосудов, сахарный диабет, ожирение.



Важно вакцинировать людей из групп риска/ Фото unplash

Важно защитить от гриппа школьников, которые могут заразиться в детском коллективе и "принести" инфекцию домой, где есть, например, маленькие дети или бабушки/дедушки из группы риска, для которых это особенно опасно.

По прогнозам эпидемиологов, в течение следующего сезона гриппом и ОРВИ в Украине переболеет от 4,8 до 6,7 миллиона человек, а самые высокие волны подъема заболеваемости традиционно ожидаются в декабре и в конце января – начале февраля 2021 года.

К слову, глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 7 сентября заявил, что министерство договорилось о поставках 1,5 миллиона доз вакцины за деньги из бюджета для медиков и силовиков. Впрочем, в тот же день в министерстве сообщили, что переговоры еще продолжаются.

22 сентября в интервью LIGA.Life Степанов рассказал что эти вакцины будут в октябре-ноябре, потому что "раньше они не нужны".

"В прошлом году 238 000 человек прививались от гриппа. Сезон гриппа начинается осенью, но пик – на конец января-начало февраля", – рассказал министр.

Помогает ли вакцина от гриппа защититься от COVID-19

Вакцина от гриппа защищает легкие человека от серьезной атаки вируса гриппа. Ее делают, чтобы предотвратить госпитализацию и чтобы человек не умер от гриппозной пневмонии. От COVID-19 пока вакцины нет, поэтому сейчас нужно защититься от того, от чего можно защититься.

Почему надо вакцинироваться от гриппа

Прививку от гриппа нужно делать каждый год. Вирус гриппа мутирует и каждый год штаммовый состав вакцины меняется в зависимости от того, какие штаммы, как ожидается, будут циркулировать в этом сезоне.

Министерство здравоохранения приводит следующие аргументы в пользу прививки от гриппа:

на 60% уменьшает вероятность тяжелого течения заболевания и осложнений;

на 80% – вероятность смертельных случаев;

на 50% – частоту госпитализаций.

По данным Минздрава, в прошлый эпидсезон от осложнений гриппа умер 71 человек. Всего гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек – это 12,9% населения. Из них 63% – дети до 17 лет.

Грипп может привести к тяжелым осложнениям, например, пневмококковой пневмонии и смерти. Также он увеличивает риск инфаркта или инсульта.

Для профилактики гриппа и простуды рекомендовано:

уменьшить контакты с источниками возможной инфекции;

ограничить, а лучше не находиться в местах большого скопления людей;

часто проводить проветривание и влажную уборку с использованием средств для дезинфекции;

придерживаться здорового образа жизни;

употреблять больше фруктов и овощей;

высыпаться.

Вакцинация от гриппа – лучшая профилактика этого заболевания.