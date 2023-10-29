Наразі це тестова вакцина, вона отримала назву "Калікскока". Препарат продемонстрував обнадійливі результати під час експериментів на тваринах. Завдяки новій вакцині імунна система блокує потрапляння кокаїну і креку в мозок.

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Якщо регулювальні органи схвалять препарат для застосування людьми, "Калікскока" стане першим прикладом вакцини для лікування кокаїнової залежності.

Деталі дослідження

Випробовування препарату були проведені під керівництвом психіатра Фредеріко Гарсії, координатора групи, яка займається розробкою лікування кокаїнової залежності у Федеральному університеті Мінас-Жерайс.

Проєкт отримав грант на суму 500 000 євро на церемонії Euro Health Innovation Awards у галузі латиноамериканської медицини.

Як діє вакцина

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла, які зв'язуються з молекулами кокаїну в кровотоці та перешкоджають їх потрапляння в мозок, зокрема, в ділянку, яка відповідає за відчуття задоволення, що зазвичай відбувається під час вживання наркотику.

"Калікскока" продемонструвала високу ефективність на тваринах і мінімальні побічні ефекти.

Ба більше, вакцина здатна захистити плід щурів від руйнівної дії кокаїну, що дає змогу припускати, що вона може бути використана для захисту майбутніх дітей вагітних наркозалежних жінок.

Перспективи результатів

Наразі препарат на фінальному етапі клінічних випробувань на людях. Водночас учені наголосили, що "Калікскока" не є універсальним засобом від кокаїнової залежності. Річ у тому, що цільова група залежить від результатів випробувань.

Водночас вакцина може бути ефективною та застосовуватись на критичних стадіях лікування наркозалежності.

Учені сподіваються, що "Калікскока" допоможе вплинути на сумну статистику — у США кожен четвертий, хто регулярно вживає кокаїн, стає залежним.