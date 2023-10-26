Що таке детокс

Детоксикація – це медична процедура, спрямована на видалення небезпечних речовин з організму. Її найчастіше використовують для лікування отруєнь алкоголем, наркотиками чи іншими отрутами. Медичні курси детоксикації проводять у спеціалізованих клініках під наглядом лікарів.

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З іншого боку, курси детоксу печінки, які пропонуються в інтернет-магазинах, спа-салонах чи платформах блогерів, часто мають мало спільного з медичною процедурою. Ці методики обіцяють відновити бадьорість та очистити організм від токсинів та шлаків, але вони не мають наукового обґрунтування та не підкріплюватися медичними дослідженнями. Тому важливо підходити до таких методик обережно та консультуватися з лікарем, перш ніж розпочати будь-який курс детоксу.

Детокс не працює

Автори курсів очищення печінки часто обіцяють, що їхні методи допоможуть організму відновитися після переїдання або вживання алкоголю. Визначити, яким чином відбувається це оновлення, може бути неможливо.

Наприклад, деякі харчові добавки в цих курсах можуть містити куркуму, рослину, яка має протизапальні, протимікробні та антиоксидантні властивості. Куркума містить куркумін, якому приписують позитивну дію на організм. Проте, варто зазначити, що куркумін погано засвоюється організмом.

Попри позитивні результати експериментів, що проводилися на тваринах або в лабораторних умовах, ефективність та безпека куркуміну для людини можуть бути неоднозначними. Тому важливо оцінювати такі продукти та методи з обережністю та консультуватися з лікарем, перш ніж розпочинати будь-який курс очищення організму.

На цей час не існує чарівної таблетки чи дієти, яка за кілька днів допоможе повністю відновитися організму після системного переїдання або зловживання спиртними напоями. Тому, попри запевнення творців курсів детоксу печінки, найкращим виходом не переборщувати з їжею або алкоголем. Особливо враховуючи, що немає жодних доказів, що очищення позбавить організм вже існуючих ушкоджень.

Печінка – це орган, який самостійно очищується. Але якщо цього не відбувається, то детоксикація не допоможе, необхідно звертатися до лікаря.