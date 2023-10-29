Пока это тестовая вакцина, она получила название "Каликскока". Препарат продемонстрировал обнадеживающие результаты в ходе экспериментов на животных. Благодаря новой вакцине иммунная система блокирует попадание кокаина и крека в мозг.

Смотрите также Поможет ли детокс вашей печени после потребления алкоголя

Если регулирующие органы одобрят препарат для применения людьми, "Калискскока" станет первым примером вакцины для лечения кокаиновой зависимости.

Детали исследования

Испытания были проведены под руководством психиатра Фредерико Гарсии, координатора группы, занимающейся разработкой лечения кокаиновой зависимости в Федеральном университете Минас-Жерайс.

Проект получил грант в размере 500 000 евро на церемонии Euro Health Innovation Awards в области латиноамериканской медицины.

Как действует вакцина

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела, которые связываются с молекулами кокаина в кровотоке и препятствуют их попаданию в мозг, в частности, в участок, отвечающий за чувство удовлетворения, обычно происходит при употреблении наркотика.

"Калискскока" продемонстрировала высокую эффективность на животных и минимальные побочные эффекты.

Более того, вакцина способна защитить плод крыс от разрушительного действия кокаина, что позволяет предполагать, что она может быть использована для защиты будущих детей беременных наркозависимых женщин

Перспективы результатов

Пока препарат на финальном этапе клинических испытаний на людях. В то же время ученые подчеркнули, что "Калискскока" не является универсальным средством от кокаиновой зависимости. Дело в том, что целевая группа зависит от результатов испытаний.

Вакцина может быть эффективной и применяться на критических стадиях лечения наркозависимости.

Ученые надеются, что "Каликскока" поможет повлиять на печальную статистику — в США каждый четвертый, регулярно употребляющий кокаин, становится зависимым.