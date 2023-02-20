Спірний вплив алкоголю на людей

Вплив алкоголю на здоров'я людини суперечливий. З одного боку, помірне споживання спиртного загалом безпечне та знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та деменції. З іншого боку, спирт, особливо при постійному вживанні у великих дозах, погано позначається на стані печінки, нервової системи і не тільки.

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Однак є випадки, коли спиртне точно протипоказане. Це насамперед вагітність, під час якої у організмі жінки формується зародок, та плід. Ембріональний розвиток – надзвичайно складний та чутливий процес. Його можуть порушити навіть порівняно слабкі дії ззовні.

Нове дослідження впливу алкоголю на вагітність

Значний ефект алкоголю навіть у найменших дозах підтвердило і нове дослідження. Автори використовували тривимірні моделі обличчя понад 5500 дітей віком дев'яти та 13 років. Аналіз даних дозволив описати їх за 200 найважливішими характеристиками.

Далі вчені виділили піддослідних, матері яких вживали алкогольні напої у перший, другий та/або третій триместр вагітності. Також враховували, чи жінка пила алкоголь протягом трьох місяців до зачаття. Жінки, що не вживали алкоголь, виступили контрольною групою.

Виявилося, помітні зміни у будові обличчя викликають навіть дуже невеликі дози алкоголю – приблизно 12 грамів етилового спирту на тиждень. Це приблизно відповідає чарці міцного спиртного, келиху вина або половині пляшки пива.

Алкоголь впливай на розвиток плоду

Ми виявили статистично значущий зв'язок між впливом алкоголю до народження та формою обличчя у дев'ятирічних дітей. Чим більше алкоголю вживала їхня мати, тим помітніші зміни це викликало. Найчастіше ми спостерігали кирпатий чи вкорочений ніс, загнуте підборіддя та деформовану нижню повіку,

– уточнили автори дослідження.

Вони також підкреслюють, що зміни морфології обличчя дитини — лише вершина айсберга, тобто найпомітніший зовнішній прояв розладу фетального алкогольного спектра (РФАС, fetal alcohol spectrum disorder або FASD). Так називають характерні зміни, що виникають у дитини, мати якої вживала спиртне під час вагітності.

До більш серйозних симптомів РФАС відносять порушення пам'яті, когнітивних функцій, затримку мовного та психічного розвитку тощо.