Спорное влияние алкоголя на людей

Воздействие алкоголя на здоровье человека противоречивое. С одной стороны, умеренное потребление спиртного в целом безопасно и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Кроме того, спирт, особенно при постоянном употреблении в больших дозах, плохо сказывается на состоянии печени, нервной системы и не только.

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Однако есть случаи, когда спиртное точно противопоказано. Это прежде всего беременность, во время которой в организме женщины формируется зародыш и плод. Эмбриональное развитие – очень сложный и чувствительный процесс. Его могут нарушить даже сравнительно слабые действия извне.

Новое исследование влияния алкоголя на беременность

Значительный эффект алкоголя даже в самых маленьких дозах подтвердило и новое исследование. Авторы использовали трехмерные модели лица более 5500 детей в возрасте девяти и 13 лет. Анализ данных позволил описать их по 200 важнейшим характеристикам.

Затем ученые выделили испытуемых, матери которых употребляли алкогольные напитки в первый, второй и/или третий триместр беременности. Также учитывали, пила ли алкоголь в течение трех месяцев до зачатия. Женщины, не употреблявшие алкоголь, выступили контрольной группой.

Оказалось, заметные изменения в строении лица вызывают даже очень небольшие дозы алкоголя – примерно 12 г этилового спирта в неделю. Это примерно соответствует рюмке крепкого спиртного, бокала вина или половине бутылки пива.

Алкоголь влияй на развитие плода

Мы обнаружили статистически значимую связь между влиянием алкоголя на рождение и формой лица у девятилетних детей. Чем больше алкоголя употребляла их мать, тем более заметные изменения это вызвало. Чаще всего мы наблюдали курносый или укороченный нос, загнутый подбородок и деформированное нижнее веко,

– уточнили авторы исследования.

Они также подчеркивают, что изменения морфологии лица ребенка – лишь вершина айсберга, то есть самое заметное внешнее проявление расстройства фетального алкогольного спектра (РФАС, fetal alcohol spectrum disorder или FASD). Так называют характерные изменения, возникающие у ребенка, мать которого употребляла спиртное во время беременности.

К более серьезным симптомам РФАС относят нарушение памяти, когнитивных функций, задержку речевого и психического развития.