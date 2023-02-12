Нове дослідження впливу шкідливих звичок на вагітність

Протягом двох років вчені відслідковували 11,6 тисячі вагітностей понад 8,5 тисяч жінок з Південної Африки та США. Для дослідження було зібрано дані про шкідливі звички майбутніх матерів на різних термінах, фахівці також фіксували всі випадки мертвонародження – смерть плода терміном від 20 – 28 тижнів.

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Під час спостережного терміну у цій групі було зареєстровано 145 мертвонароджень та 82 пізніх мертвонароджень, тобто на гестаційному терміні понад 28 тижнів. Половина випадків (51%) не була пов'язана із вживанням алкоголю чи куріння.

Водночас 18% жінок повідомили про те, що пили спиртне та курили після першого триместру вагітності. Ще 9% вживали лише алкоголь, а 22% не змогли відмовитися від тютюну.

Алкоголь та тютюн значно підвищує шанси втратити дитину

Аналіз даних показав, що обидві шкідливі звички під час вагітності підвищують ризик мертвонародження майже втричі (2,78 раза) порівняно з жінками, які ніколи не пили, не курили або відмовилися від своїх звичок до другого триместру.

Ці результати дозволяють припустити, що поєднання вживання алкоголю і куріння після першого триместру вагітності в порівнянні з відсутністю впливу або відмовою від куріння до кінця першого триместру може бути пов'язане зі значно підвищеним ризиком смерті плоду,

– зазначили науковці.

У вагітних, які вживали лише алкоголь, ймовірність втрати дитини збільшена у 2,22 раза порівняно з жінками, які відмовилися від спиртного. Куріння підвищує цей ризик у 1,6 раза.