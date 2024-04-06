Бред Саттон професор біоінженерії з Інженерного коледжу Грейнджера Університету Іллінойсу та експерт із нейронаук пояснив це явище. За його словами, з віком тканина мозку замінюється на заповнені рідиною ділянки.
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Тож, це дає право припустити, що уникнути когнітивних порушень у старості можливо.
В попри те, що деякі аспекти старіння неминучі, є речі, які ми можемо зробити, щоб оптимізувати здоров'я мозку.
Професор Саттон разом з командою взявся детальніше вивчити, як фізична активність може впливати на структуру нашого мозку. І були вражені результатами.
"Ми побачили, що літні люди під час регулярних аеробних вправ поновлювали мозкову тканину всього за 6 місяців", – сказав Саттон.
Ба більше, цей ефект підтвердило і МРТ.
Пів року для відновлення мозку
Інакше кажучи, всього пів року регулярної аеробної активності можуть відновити мозок і мінімізувати наслідки старіння для мозку.
Втім, учені пояснюють, що з віком нашому тілу стає все важче справлятися з таким навантаженням. З корисного учені також виявили, що подібних ефектів відновлення мозкової тканини можна очікувати і від занять з йоги.
Перспектива відкриття
Випробування все ще триває, але учені висловили надію, що той ефект, який вони виявили від регулярних аеробних вправ, підтвердиться і у випадку йоги.
А комплексно ці результати допоможуть людям уникнути нейродегенерації у літньому віці.