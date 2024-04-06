Бред Саттон професор біоінженерії з Інженерного коледжу Грейнджера Університету Іллінойсу та експерт із нейронаук пояснив це явище. За його словами, з віком тканина мозку замінюється на заповнені рідиною ділянки.

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Тож, це дає право припустити, що уникнути когнітивних порушень у старості можливо.

В попри те, що деякі аспекти старіння неминучі, є речі, які ми можемо зробити, щоб оптимізувати здоров'я мозку.

Професор Саттон разом з командою взявся детальніше вивчити, як фізична активність може впливати на структуру нашого мозку. І були вражені результатами.

"Ми побачили, що літні люди під час регулярних аеробних вправ поновлювали мозкову тканину всього за 6 місяців", – сказав Саттон.

Ба більше, цей ефект підтвердило і МРТ.

Пів року для відновлення мозку

Інакше кажучи, всього пів року регулярної аеробної активності можуть відновити мозок і мінімізувати наслідки старіння для мозку.

Втім, учені пояснюють, що з віком нашому тілу стає все важче справлятися з таким навантаженням. З корисного учені також виявили, що подібних ефектів відновлення мозкової тканини можна очікувати і від занять з йоги.

Зауважте! Йога відкриє можливості для більшої кількості старших людей. Адже це менш виснажливий спосіб фізичної активності, ніж біг, до прикладу. При цьому вона сприяє контролю дихання та кращій координації.

Перспектива відкриття

Випробування все ще триває, але учені висловили надію, що той ефект, який вони виявили від регулярних аеробних вправ, підтвердиться і у випадку йоги.

А комплексно ці результати допоможуть людям уникнути нейродегенерації у літньому віці.