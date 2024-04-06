Брэд Саттон профессор биоинженерии из Инженерного колледжа Грейнджера Университета Иллинойса и эксперт по нейронаукам объяснил это явление. По его словам, с возрастом ткань мозга заменяется на заполненные жидкостью участки.

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Поэтому, это дает право предположить, что избежать когнитивных нарушений в старости возможно.

В несмотря на то, что некоторые аспекты старения неизбежны, есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы оптимизировать здоровье мозга.

Профессор Саттон вместе с командой взялся подробнее изучить, как физическая активность может влиять на структуру нашего мозга. И были поражены результатами.

"Мы увидели, что пожилые люди во время регулярных аэробных упражнений восстанавливали мозговую ткань всего за 6 месяцев", – сказал Саттон.

Более того, этот эффект подтвердило и МРТ.

Полгода для восстановления мозга

Иначе говоря, всего полгода регулярной аэробной активности могут восстановить мозг и минимизировать последствия старения для мозга.

Впрочем, ученые объясняют, что с возрастом нашему телу становится все труднее справляться с такой нагрузкой. Из полезного ученые также обнаружили, что подобных эффектов восстановления мозговой ткани можно ожидать и от занятий по йоге.

Йога откроет возможности для большего количества пожилых людей. Ведь это менее изнурительный способ физической активности, чем бег, к примеру. При этом она способствует контролю дыхания и лучшей координации.

Перспектива открытия

Испытания все еще продолжается, но ученые выразили надежду, что тот эффект, который они обнаружили от регулярных аэробных упражнений, подтвердится и в случае йоги.

А комплексно эти результаты помогут людям избежать нейродегенерации в пожилом возрасте.