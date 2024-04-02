Открытие представили исследователи из Стэнфордского медицинского университета. Их пилотное исследование показало, что кетодиета, которую применяют в сочетании с антипсихотическими препаратами, не только улучшает метаболическое здоровье пациентов, но и значительно улучшает их психическое состояние.

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Как может помочь кетодиета при психических расстройствах

Стандартное лечение серьезных психических заболеваний, таких как шизофрения или биполярное расстройство, часто включает прием антипсихотических препаратов. Эти лекарства могут провоцировать метаболические побочные эффекты, в частности ожирение. Это может стать причиной отказа от приема препаратов.

И новое исследование доказывает, что кетогенная диета может быть эффективным дополнением к стандартному лечению.

Напоминаем, что кетодиета – это не какой-то супер требовательный и строгий тип питания. Этот тип диеты характеризуется низким содержанием углеводов, высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

Гипотеза подтвердилась

Ученые проведи исследование, к которому привлекли участников, страдающих шизофренией или биполярным расстройством и имеющих метаболические нарушения,. Они придерживались кетогенной диеты без ограничения калорий в течение 4 месяцев.

Результаты эксперимента показали, что к концу периода кетогенной диеты участники не только улучшили свои метаболические показатели, но и заметно улучшили свое психическое состояние.

"Эти результаты указывают на возможность обратимости метаболических и психических изменений вследствие применения кетогенной диеты", – говорится в исследовании.

Больше о перспективе открытия

Один из авторов исследования доктор Шебани Сетхи считает, что эти результаты очень важны, ведь свидетельствуют о возможности управления психическим здоровьем через диету. На практике это же означает, что кетогенная диета может стать эффективным инструментом в лечении психических заболеваний, помимо стандартных методов терапии.

Ученые планируют продолжить исследовать эту тему, чтобы лучше понять механизмы влияния кетогенной диеты на метаболическое и психическое здоровье. Для пациентов это важно, ведь они получат альтернативные методы лечения, или же усиление основной терапии и, как бонус, минимизацию побочных метаболических эффектов.