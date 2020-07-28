Морозиво улюблений десерт багатьох, а літо чудова пора насолодитись ним сповна. Виявилось, що смак морозива, який ви любите найбільше, може розповісти про вас чимало цікавого.

Улюблене морозиво може вказати зокрема на те, наскільки людина товариська, та навіть які в неї улюблені фільми та музика, пише Study Finds.

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Учасниками опитування були 2000 жителів США, результати вказали на те, що найчастіше люди обирають шоколадне, ванільне та полуничне морозиво.

Любителі полуничного морозива

Любителі полуничного морозива, як правило, зустрічають свою любов у молодому віці – до 24 років, тоді як любителі ванільного морозива − у віці 25 років, а шоколадного – у 26 років.

Люди, які люблять полуничне морозиво, як правило, екстраверти, вони дивляться науково-фантастичні фільми та слухають джазову музику.



Улюблений смак морозива може розповісти навіть про музичні вподобання/ Фото Unsplash

Ті, хто обирає шоколадне морозиво

Любителі шоколадного морозива слухають попмузику, R&B та рок-н-рол та дивляться багато романтичних комедій. Можливо, саме тому їм потрібно більше часу, щоб знайти партнера своєї мрії.

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Любителі ванільного морозива

Люди, що обирають ванільне морозиво, не такі вже й "ванільні". Крім того, це переважно інтроверти. Вони люблять собак більше, ніж котів, а в грі "Правда або дія" частіше обирають "дію" та ризикують.

Незалежно від смаку морозива більшість учасників опитування розповіли, що люблять морозиво з кількома начинками, а найбільш популярними топінгами до морозива є шматочки шоколаду, горіхи та карамель.