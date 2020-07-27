Є думка, що для того, аби людина відчувала себе повноцінно та щасливо, вона повинна "мати пару". Вчені довели, що немає різниці у відносинах ви чи ні, ви можете відчувати себе однаково щасливими.

Вчені з Університету Мічигану дійшли до такого висновку після аналізу стосунків понад 7,5 тисячі людей віком від 18 до 60 років.

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79% учасників на момент проведення дослідження перебували у шлюбі з однією людиною, 8% були самотні чи не перебували в шлюбі, а у 13% – були у стосунках і без, розлучилися, одружилися вдруге або овдовіли.

Виявилося, люди з різними стосунками однаково щасливі.

Це свідчить про те, що ті, хто любили і втратили, так само щасливі у літньому віці, як і ті, хто взагалі не любив,

– зазначили дослідники.

Шлюб дійсно може зробити деяких людей щасливими. Але задоволення можна отримувати також від інших аспектів життя: дружби, хобі та роботи. Коли мова про щастя, річ не у шлюбі, а у мисленні.