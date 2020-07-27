Есть мнение, что для того, чтобы человек чувствовал себя полноценно и счастливо, он должен "иметь пару". Ученые доказали, что нет разницы в отношениях вы или нет, вы можете чувствовать себя одинаково счастливыми.

Ученые из Университета Мичигана пришли к такому выводу после анализа отношений более 7,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет.

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79% участников на момент проведения исследования находились в браке с одним человеком, 8% были одиноки или не находились в браке, а 13% – были в отношениях и без, расстались, поженились во второй раз или овдовели.

Оказалось, люди с разными отношениями одинаково счастливы.

Это свидетельствует о том, что те, кто любили и потеряли, так же счастливы в пожилом возрасте, как и те, кто вообще не любил,

– отметили исследователи.

Брак действительно может сделать некоторых людей счастливыми. Но удовольствие можно получать также от других аспектов жизни: дружбы, хобби и работы. Когда речь заходит о счастье, дело не в браке, а в мышлении.