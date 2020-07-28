Мороженое любимый десерт многих, а лето прекрасная пора насладиться им сполна. Оказалось, что вкус мороженого, который вы любите больше всего, может рассказать о вас немало интересного.

Любимое мороженое может указать на то, насколько человек общительный, и даже какие у него любимые фильмы и музыка, пишет Study Finds.

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Участниками опроса были 2 000 жителей США, результаты которых указали на то, что чаще всего люди выбирают шоколадное, ванильное и клубничное мороженое.

Любители клубничного мороженого

Любители клубничного мороженого, как правило, встречают свою любовь в молодом возрасте – до 24 лет, тогда как любители ванильного мороженого − в возрасте 25 лет, а шоколадного – в 26 лет.

Люди, которые любят клубничное мороженое, как правило, экстраверты, они смотрят научно-фантастические фильмы и слушают джазовую музыку.



Любимый вкус мороженого может рассказать даже о музыкальных предпочтениях / Фото Unsplash

Те, кто выбирает шоколадное мороженое

Любители шоколадного мороженого слушают поп музику, R&B и рок-н-ролл и смотрят много романтических комедий. Возможно, именно поэтому им нужно больше времени, чтобы найти партнера своей мечты.

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Любители ванильного мороженого

Люди, выбирающие ванильное мороженое, не такие уж и "ванильные". Кроме того, это преимущественно интроверты. Они любят собак больше, чем котов, а в игре "Правда или действие" чаще выбирают "действие" и рискуют.

Независимо от вкуса мороженого большинство участников опроса рассказали, что любят мороженое с несколькими начинками, а наиболее популярными топпингами к мороженому являются кусочки шоколада, орехи и карамель.