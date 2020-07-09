В Україні зафіксували 810 нових випадків COVID-19: ситуація в областях

Станом на 9 липня в Україні підтвердили 51 224 випадки зараження коронавірусною інфекцією, за минулу добу кількість збільшилася на 810.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу, пише Здоров'я 24.

Читайте також Новини про коронавірус 8 липня: МОЗ готується до найгіршого сценарію

Коротко про коронавірус в Україні 9 липня

Захворіло за добу на коронавірус: 810, з них – 48 дітей і 56 медпрацівників

Кількість випадків з початку епідемії в Україні: 51 224

Скільки одужало: 23 119

Кількість летальних випадків: 1327

Активні випадків (скільки людей хворіюють на сьогодні): 26 778

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: найбільше у Закарпатській області – 5, у Львівській області – 4 і у Києві – 3.

Очолює антирейтинг з кількості хворих Львівщина. За добу виявлено 119 позитивних результатів на ПЛР-тест, серед мешканців Львова – 43. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 6681 особи, 174 людини померло, 990 осіб одужало.

У столиці Україні підвердили 93 нових випадки зараження.

Статистика поширення коронавірусу в областях України

Львівська область – 6681 (+119)

Київ – 5872 (+93)

Чернівецька область – 5074 (+23)

Рівненська область – 4380 (+76)

Закарпатська область – 3622 (+89)

Київська область – 2895 (+42)

Волинська область – 2875 (+50)

Івано-Франківська область – 2857 (+60)

Харківська область – 2521 (+55)

Тернопільська область – 2153 (+11)

Одеська область – 2052 (+68)

Вінницька область – 2021 (+19)

Житомирська область – 1500 (+16)

Дніпропетровська область – 1130 (+10)

Хмельницька область – 865 (+2)

Донецька область – 749 (+36)

Черкаська область – 707 (+12)

Кіровоградська область – 669 (+5)

Запорізька область – 605 (+6)

Чернігівська область – 585 (+7)

Миколаївська область – 465 (+2)

Сумська область – 328 (+5)

Полтавська область – 327 (+1)

Херсонська область – 201

Луганська область – 90 (+3)



Перебіг коронавірусу / Колаж 24 каналу