В Украине зафиксировали 810 новых случаев COVID-19: ситуация в областях

По состоянию на 9 июля в Украине подтвердили 51 224 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки количество увеличилось на 810.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет Здоровье 24.

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Коротко о коронавирусе в Украине 9 июля

Заболели коронавирусом за сутки: 810, из них – 48 детей и 56 медработников

Количество случаев с начала эпидемии в Украине: 51 224

Сколько выздоровело: 23 784

Количество летальных случаев: 1 327

Активные случаев (сколько людей болеют на сегодня): 26 778

За прошедшие сутки зафиксирован 21 летальный случай: больше всего в Закарпатской области – 5, во Львовской области – 4 и в Киеве – 3.

Возглавляет антирейтинг по количеству больных Львовщина. За сутки выявлено 119 положительных результатов ПЦР-теста, среди жителей Львова – 43. В общем коронавирусная инфекция выявлена – у 6 681 лица, 174 человека умерли, 990 человек выздоровели.

В столице Украины подтвердили 93 новых случая заражения.

Статистика распространения коронавируса в областях Украины

Львовская область – 6681 (+119)

Киев – 5872 (+93)

Черновицкая область – 5074 (+23)

Ровненская область – 4380 (+76)

Закарпатская область – 3622 (+89)

Киевская область – 2895 (+42)

Волынская область – 2875 (+50)

Ивано-Франковская область – 2857 (+60)

Харьковская область – 2521 (+55)

Тернопольская область – 2153 (+11)

Одесская область – 2052 (+68)

Винницкая область – 2021 (+19)

Житомирская область – 1500 (+16)

Днепропетровская область – 1130 (+10)

Хмельницкая область – 865 (+2)

Донецкая область – 749 (+36)

Черкасская область – 707 (+12)

Кировоградская область – 669 (+5)

Запорожская область – 605 (+6)

Черниговская область – 585 (+7)

Николаевская область – 465 (+2)

Сумская область – 328 (+5)

Полтавская область – 327 (+1)

Херсонская область – 201

Луганская область – 90 (+3)



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