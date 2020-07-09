В Украине зафиксировали 810 новых случаев COVID-19: ситуация в областях
По состоянию на 9 июля в Украине подтвердили 51 224 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки количество увеличилось на 810.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет Здоровье 24.
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Коротко о коронавирусе в Украине 9 июля
- Заболели коронавирусом за сутки: 810, из них – 48 детей и 56 медработников
- Количество случаев с начала эпидемии в Украине: 51 224
- Сколько выздоровело: 23 784
- Количество летальных случаев: 1 327
- Активные случаев (сколько людей болеют на сегодня): 26 778
За прошедшие сутки зафиксирован 21 летальный случай: больше всего в Закарпатской области – 5, во Львовской области – 4 и в Киеве – 3.
Возглавляет антирейтинг по количеству больных Львовщина. За сутки выявлено 119 положительных результатов ПЦР-теста, среди жителей Львова – 43. В общем коронавирусная инфекция выявлена – у 6 681 лица, 174 человека умерли, 990 человек выздоровели.
В столице Украины подтвердили 93 новых случая заражения.
Статистика распространения коронавируса в областях Украины
- Львовская область – 6681 (+119)
- Киев – 5872 (+93)
- Черновицкая область – 5074 (+23)
- Ровненская область – 4380 (+76)
- Закарпатская область – 3622 (+89)
- Киевская область – 2895 (+42)
- Волынская область – 2875 (+50)
- Ивано-Франковская область – 2857 (+60)
- Харьковская область – 2521 (+55)
- Тернопольская область – 2153 (+11)
- Одесская область – 2052 (+68)
- Винницкая область – 2021 (+19)
- Житомирская область – 1500 (+16)
- Днепропетровская область – 1130 (+10)
- Хмельницкая область – 865 (+2)
- Донецкая область – 749 (+36)
- Черкасская область – 707 (+12)
- Кировоградская область – 669 (+5)
- Запорожская область – 605 (+6)
- Черниговская область – 585 (+7)
- Николаевская область – 465 (+2)
- Сумская область – 328 (+5)
- Полтавская область – 327 (+1)
- Херсонская область – 201
- Луганская область – 90 (+3)