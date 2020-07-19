В Україні понад 700 людей захворіли на коронавірус за добу: ситуація в областях
За минулу добу виявили 731 інфікованого SARS-CoV-2. Від початку епідемії COVID-19 в Україні заразилися 58 842 людини, з яких – 30 879 видужали, але 1 485, на жаль, померли.
Актуальна статистика поширення коронавірусного захворювання згідно з Системою моніторингу РНБО, пише 24 канал.
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Так, за минулу добу ситуація не ускладнилась, динаміка захворюваності дещо знизилась, але кількість нових інфікувань все ще висока. Від учора хворобу діагностували у 731 людини, 354 хворих одужали, 8 – померли від ускладнень.
Поширення коронавірусу в областях України станом на 19 липня
- Львівська область – 8 000;
- Київ – 6 884;
- Чернівецька область – 5 311;
- Рівненська область – 5 082;
- Закарпатська область – 4 354;
- Київська область – 3 271;
- Волинська область – 3 251;
- Івано-Франківська область – 3 464;
- Харківська область – 3 014;
- Тернопільська область – 2 430;
- Вінницька область – 2 299;
- Одеська область – 2 532;
- Житомирська область – 1 593;
- Дніпропетровська область – 1 207;
- Хмельницька область – 980;
- Кіровоградська область – 681;
- Черкаська область – 833;
- Донецька область – 792;
- Запорізька область – 669;
- Чернігівська область – 642;
- Миколаївська область – 513;
- Полтавська область – 351;
- Сумська область – 370;
- Херсонська область – 213;
- Луганська область – 106.
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