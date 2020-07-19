Скільки лікарів захворіли на коронавірус в Україні / EPA

За минулу добу виявили 731 інфікованого SARS-CoV-2. Від початку епідемії COVID-19 в Україні заразилися 58 842 людини, з яких – 30 879 видужали, але 1 485, на жаль, померли.