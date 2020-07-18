ВООЗ готова допомогти українській системі охорони здоров'я під час пандемії. Зокрема, планують посилити заходи щодо виявлення коронавірусу та контролю за його поширенням.

Тестування має бути більш інтенсивним

Основна мета Всесвітньої організації охорони здоров'я – більш інтенсивне тестування. Про це повідомив голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю виданню "Новое время".

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Україна – країна, де коронавірус вже поширюється всередині суспільства, а це значить, що ми повинні підготувати медичну систему країни до все більшого навантаження, інтенсивно тестувати, забезпечити відстеження контактів, передбачити ізоляцію інфікованих та їх лікування,

– заявив Хабіхт.

Офіційна статистика може не відображати масштаби інфікування

Хабіхт зазначив, що Україна – є однією з 5 – 6 країн Європи, де у червні прискорилось зростання захворюваності. Проте є й позитив: рівень смертності залишається досить низьким – 2 – 3%.



У ВООЗ наголосили, що офіційна статистика може не демонструвати справжні масштаби інфікування в Україні. Саме тому необхідно максимально розширити тестування.

Зазначимо, що раніше Хабіхт заявив, що на національному рівні Україна готова до послаблення карантину, але у деяких регіонах обмеження навпаки необхідно посилити.