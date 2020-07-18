ВОЗ планирует помочь Украине: медсистему будут готовить к нагрузкам
ВОЗ готова помочь украинской системе здравоохранения во время пандемии. В частности, планируют усилить меры по выявлению коронавируса и контролю за его распространением.
Тестирование должно быть более интенсивным
Основная цель Всемирной организации здравоохранения – более интенсивное тестирование. Об этом сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью изданию "Новое время".
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Украина – страна, где коронавирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны ко все большей нагрузке, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение,
– заявил Хабихт.
Официальная статистика может не отражать масштабы инфицирования
Хабихт отметил, что Украина – является одной из 5 – 6 стран Европы, где в июне ускорился рост заболеваемости. Однако есть и позитив: уровень смертности остается достаточно низким – 2 – 3%.
В ВОЗ отметили, что официальная статистика может не демонстрировать истинные масштабы инфицирования в Украине. Именно поэтому необходимо максимально расширить тестирование.
Отметим, что ранее Хабихт заявил, что на национальном уровне Украина готова к ослаблению карантина, но в некоторых регионах ограничения наоборот необходимо усилить.