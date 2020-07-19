В Украине за сутки заболели коронавирусом более 700 человек: ситуация в областях
За минувшие сутки обнаружили 731 инфицированного SARS-CoV-2. С начала эпидемии COVID-19 в Украине заразились 58 842 человека, из которых – 30 879 выздоровели, но 1 485, к сожалению, умерли.
Актуальная статистика распространения коронавирусной болезни согласно Системе мониторинга СНБО, пишет 24 канал.
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Так, за прошедшие сутки ситуация не усложнилась, динамика заболеваемости несколько снизилась, но количество новых заражений все еще высоко. Так, за минувшие сутки болезнь диагностировали 731 человеку, 354 больных выздоровели, 8 – умерли от осложнений.
Распространение коронавируса в областях Украины по состоянию на 19 июля
- Львовская область – 8 000;
- Киев – 6 884;
- Черновицкая область – 5 311;
- Ровненская область – 5 082;
- Закарпатская область – 4 354;
- Киевская область – 3 271;
- Волынская область – 3 251;
- Ивано-Франковская область – 3 464;
- Харьковская область – 3 014;
- Тернопольская область – 2 430;
- Винницкая область – 2 299;
- Одесская область – 2 532;
- Житомирская область – 1 593;
- Днепропетровская область – 1 207;
- Хмельницкая область – 980;
- Кировоградская область – 681;
- Черкасская область – 833;
- Донецкая область – 792;
- Запорожская область – 669;
- Черниговская область – 642;
- Николаевская область – 513;
- Полтавская область – 351;
- Сумская область – 370;
- Херсонская область – 213;
- Луганская область – 106.
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