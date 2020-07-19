За минувшие сутки обнаружили 731 инфицированного SARS-CoV-2. С начала эпидемии COVID-19 в Украине заразились 58 842 человека, из которых – 30 879 выздоровели, но 1 485, к сожалению, умерли.

Актуальная статистика распространения коронавирусной болезни согласно Системе мониторинга СНБО, пишет 24 канал. Читайте также ВОЗ планирует помочь Украине: медсистему будут готовить к нагрузкам Так, за прошедшие сутки ситуация не усложнилась, динамика заболеваемости несколько снизилась, но количество новых заражений все еще высоко. Так, за минувшие сутки болезнь диагностировали 731 человеку, 354 больных выздоровели, 8 – умерли от осложнений. Распространение коронавируса в областях Украины по состоянию на 19 июля Львовская область – 8 000;

Киев – 6 884;

Черновицкая область – 5 311;

Ровненская область – 5 082;

Закарпатская область – 4 354;

Киевская область – 3 271;

Волынская область – 3 251;

Ивано-Франковская область – 3 464;

Харьковская область – 3 014;

Тернопольская область – 2 430;

Винницкая область – 2 299;

Одесская область – 2 532;

Житомирская область – 1 593;

Днепропетровская область – 1 207;

Хмельницкая область – 980;

Кировоградская область – 681;

Черкасская область – 833;

Донецкая область – 792;

Запорожская область – 669;

Черниговская область – 642;

Николаевская область – 513;

Полтавская область – 351;

Сумская область – 370;

Херсонская область – 213;

Луганская область – 106. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Новость дополняется ...