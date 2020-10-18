В Україні найнижчий показник здорового життя у 2019 році серед усіх європейських країн. Безтурботний, здоровий стан є показником якості життя загалом.

Дослідження опубліковано в авторитетному науковому журналі The Lancet. Основним показником у дослідженні є роки життя з урахуванням непрацездатності (Disability-Adjusted Life Year, DALY). Тобто не середня тривалість життя, а загальний тягар хвороб у кількості років, втрачених через поганий стан здоров'я, інвалідності чи передчасної смерті.

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Результати аналізу

За підрахунками, показник здорового життя в Україні у 2019 році становить 61,7 року. У списку найближчою європейською країною до України є Росія із показником 63,7 року.

Найвищий показник серед європейських країн — у Словенії (70,1), Албанії (68,7) та Чехії (68,5), а загалом у світі найдовша тривалість здорового життя — у Сінгапурі – 73,9.

Середня тривалість життя в Україні становить 72 роки, що більше за показник здорово життя (DALY) на 10 років.

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Дослідження у The Lancet охоплює загалом 204 країни світу. Автори відзначили, що за останнє десятиліття у світі продовжує зменшуватися народжуваність і збільшуватися смертність.



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