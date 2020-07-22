Згідно з даними Держстату, з січня по травень 2020 року від ускладнень коронавірусу померли 642 українців. Натомість від грипу та запалення легенів померли 2 699 громадян.

Державна служба статистики України опублікувала дані про смертність в Україні з січня по травень 2020 року. За цей період на території країни померло 239 967 людей, 44 680 з яких у травні.

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Згідно з наданою інформацією, внаслідок коронавірусу за цей період померло 642 українці, 390 з яких у травні. Натомість ще 21 людина померла внаслідок неідентифікованого вірусу.

Цікавий факт: згідно з даними РНБО України, з січня по травень внаслідок коронавірусу на території України померли 708 людей.

Впродовж цього самого терміну грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 2 699 пацієнтів, 341 з яких помер у травні.

Паразитарні хвороби стали причиною смерті 3 197 людей, з них:

Туберкульоз забрав життя 1 405 громадян,

забрав життя 1 405 громадян, Від СНІДу померло 1 355 українців.

Від раку ж по січень-травень 2020 року на території України померли 31 930 людей.

Від чого найчастіше помирають українці

В Україні найчастішою причиною смерті є хвороби системи кровообігу. За перші 5 місяців 2020 року від них померли 164 384 людей, 113 603 осіб з яких від ішемічної хвороби серця.

Ще 11 308 українців померли внаслідок зовнішніх причин: