Скільки українців померли від COVID-19, туберкульозу, грипу та раку за перші 5 місяців пандемії
Згідно з даними Держстату, з січня по травень 2020 року від ускладнень коронавірусу померли 642 українців. Натомість від грипу та запалення легенів померли 2 699 громадян.
Державна служба статистики України опублікувала дані про смертність в Україні з січня по травень 2020 року. За цей період на території країни померло 239 967 людей, 44 680 з яких у травні.
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Згідно з наданою інформацією, внаслідок коронавірусу за цей період померло 642 українці, 390 з яких у травні. Натомість ще 21 людина померла внаслідок неідентифікованого вірусу.
Впродовж цього самого терміну грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 2 699 пацієнтів, 341 з яких помер у травні.
Паразитарні хвороби стали причиною смерті 3 197 людей, з них:
- Туберкульоз забрав життя 1 405 громадян,
- Від СНІДу померло 1 355 українців.
Від раку ж по січень-травень 2020 року на території України померли 31 930 людей.
Від чого найчастіше помирають українці
В Україні найчастішою причиною смерті є хвороби системи кровообігу. За перші 5 місяців 2020 року від них померли 164 384 людей, 113 603 осіб з яких від ішемічної хвороби серця.
Ще 11 308 українців померли внаслідок зовнішніх причин:
- Транспортні нещасні випадки – 1 360,
- Утоплення – 385,
- Загибель на пожежі – 554,
- Випадкове отруєння (крім алкоголю) – 741,
- Отруєння алкоголем – 1 025,
- Самогубства – 2 435,
- Умисні вбивства – 591.