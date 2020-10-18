В Украине самый низкий показатель здоровой жизни в 2019 году среди всех европейских стран. Беззаботное, здоровое состояние является показателем качества жизни в целом.

Исследование опубликовано в авторитетном научном журнале The Lancet. Основным показателем в исследовании являются годы жизни с учетом нетрудоспособности (Disability-Adjusted Life Year, DALY). То есть не средняя продолжительность жизни, а общее бремя болезней в количестве лет, потерянных из-за плохого состояния здоровья, инвалидности или преждевременной смерти.

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Результаты анализа

По подсчетам, показатель здоровой жизни в Украине в 2019 году составляет 61,7 года. В списке ближайшей европейской страной к Украине является Россия с показателем 63,7 года.

Самый высокий показатель среди европейских стран – в Словении (70,1), Албании (68,7) и Чехии (68,5), а всего в мире наибольшая продолжительность здоровой жизни – в Сингапуре – 73,9.

Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 72 года, что больше показателя здоровой жизни (DALY) на 10 лет.

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Исследование в The Lancet охватывает всего 204 страны мира. Авторы отметили, что за последнее десятилетие в мире продолжает уменьшаться рождаемость и увеличиваться смертность.

Средняя продолжительность жизни украинцев

Другой часто применяемый показатель качества жизни – это Индекс человеческого развития (ИЧР), который ежегодно составляет Всемирный банк.

По последним данным ИЧР Украина находится ниже среднего уровня Европы и Центральной Азии, хотя показатель и выше по сравнению с другими странами с подобным экономическим развитием.

Всего за последние 10 лет ИЧР Украины не улучшился. Этот показатель также учитывает среднюю продолжительность жизни.



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