Сейчас в Украину, несмотря на пандемию коронавируса, приходит еще и сезон гриппа. Однако пока не понятно, чего ожидать и как это повлияет на распространение COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию "Новое время". И добавил, что грипп распространяется зимой, а потом исчезает.

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"Сейчас начинается сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний. Он приходит к нам с востока, из Китая через Российскую Федерацию. Зимой он у нас циркулирует, а летом спускается в южное полушарие", – пояснил главный врач страны.

Он подчеркнул, что те превентивные меры, которые применяют в Аргентине и Австралии, влияют на распространение других капельных инфекций. Потому что у них сезон гриппоподобных заболеваний совпал с началом активной циркуляции коронавирусной болезни.

COVID-19 vs грипп

Мы сейчас ожидаем сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний. В марте – апреле у нас этот сезон инфекций закончился почти моментально. Коронавирусная болезнь подобралась и росла постепенно, а грипп и гриппоподобные заболевания пошли вниз,

– отметил Ляшко.

При этом, как подчеркнул он, тогда еще была стратегия диагностики коронавируса. То есть, сначала тестировали на наличие гриппа, и он не подтверждался, то проводили тест на COVID-19. Такую стратегию предоставляла ВОЗ. Сейчас все по-другому.

"Сказать, чего ожидать от этого сезона, сейчас сложно. Мы напряженно думаем и анализируем, будет ли у нас сочетание этих болезней или нет", – подытожил Ляшко.



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