Человек может одновременно заразиться как и гриппом, так и коронавирусом. Важно понимать, что оба заболевания не лечатся антибиотиками.

В Центре общественного здоровья напоминают, что человек может одновременно болеть гриппом и коронавирусом. Осложняет ситуацию и то, что оба заболевания схожи по симптомам и не поддаются лечению антибиотиками, ведь это вирусные инфекции, а не бактериальные.

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Одновременное инфицирование гриппом и коронавирусом повышает риск смерти

Грипп и коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 – опасные заболевания, которые достаточно легко передаются.

Так, обе болезни могут иметь как и легкую форму, так и тяжелую. В ЦОС отметили, что в случае двойного инфицирования у пациентов существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и смерти.

Грипп похож на коронавирус тем, что передается воздушно-капельным путем. Оба заболевания имеют такие симптомы, как: лихорадка, кашель и слабость.

Общие правила профилактики против болезней одинаковы. Но основное различие заключается в том, что эффективная вакцина против гриппа существует. И, к слову, уже есть в украинских аптеках.

Как снизить риск инфицирования гриппом и коронавирусом:

Тщательно и часто мойте руки с мылом около 40 секунд. В случае отсутствия мыла – пользуйтесь антисептиком;

Держите дистанцию не менее 1,5 метра от других;

Если соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску;

Не касайтесь глаз, рта, носа;

Кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платочек;

Чтобы не заразиться гриппом – вакцинируйтесь. Но важно понимать, что это не защитит вас от COVID-19;

Если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.



Как отличить грипп, простуду от коронавируса / инфографика 24 канал